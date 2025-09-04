Young Boys Reutlingen: Wann platzt der Knoten bei Angreifer Ante Galic?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Vergangenheit war Ante Galic die personifizierte Tormaschine der Fußball-Region. Zwischen 2017 und 2022 erzielte der Angreifer für Croatia Reutlingen in der Bezirks- und Landesliga sage und schreibe 117 Tore in 122 Spielen. Auch nach seinem Wechsel zu den Young Boys im Sommer 2024 performte der 30-Jährige mit neun Treffern in der vergangenen Verbandsliga-Saison. Dieses Jahr will es aber einfach noch nicht klappen. Zur Wahrheit gehört: In der ersten WFV-Pokalrunde traf der Routinier beim 8:1-Kantersieg gegen die Spvgg Freudenstadt zweimal. Doch im Ligaalltag im württembergischen Oberhaus wartet Galic auch nach den ersten vier Spielen auf einen Treffer. Was macht das mit einem so erfolgsverwöhnten Mann?

»Ich hatte in den letzten Wochen gefühlt 500 Anrufe, wo ich gefragt wurde: Du spielst viermal 90 Minuten und hast noch nicht getroffen. Was ist los?«, berichtet Galic und lacht. Als 18- oder 19-Jähriger wäre er daran noch verzweifelt, ist sich der Angreifer sicher. Und heute? »Ich bin zwar nicht glücklich darüber, aber ich bin 30 Jahre alt, stehe mitten im Leben, bin Vater von drei Kindern, verwirkliche mir gerade meinen Traum vom Eigenheim und habe einen verantwortungsvollen Job. Da denkst du einfach mittlerweile ganz anders«, erklärt Galic offen und ehrlich.

Steckt der Angreifer in einer Krise?

Doch auch er weiß: Ein Stürmer wird meistens an Toren gemessen. Und so sticht eben bislang sein Sturmpartner Marko Drljo bei den Young Boys hervor, der bereits vier Buden erzielt hat. All diejenigen, die nicht jede Woche bei den Spielen des Verbandsliga-Tabellenführers vor Ort sind, könnten deshalb möglicherweise auf den Gedanken kommen: Steckt der Angreifer in einer Krise?

Das ist totaler Quatsch, wie sein Trainer Volker Grimminger betont. »Ante spielt überragend. Er erarbeitet sich alles, macht Räume für die Mitspieler frei und gewinnt etliche Kopfballduelle. Wenn er so spielt, führt an Ante Galic kein Weg vorbei. Und wenn er mit null Toren am Ende da steht, das ist mir scheissegal. Wenn man so arbeitet und so spielt, dann wird das Glück für einen auch zurückkommen«, sagt der 45-Jährige. Auch Galic meint: »Der Knoten wird irgendwann platzen. Das ist bei jedem Stürmer so.« Am besten schon am Sonntagmittag (16 Uhr) im Heimspiel gegen die SF Dorfmerkingen. (GEA)