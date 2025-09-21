Young Boys Reutlingen: »Vielleicht war das Remis jetzt auch mal ganz gut«

Bitte aktivieren Sie Javascript

FRIEDRICHSHAFEN. Volker Grimminger machte es ganz kurz. »Es war ein Spiel der liegen gelassenen Chancen«, sagte der Trainer der Young Boys Reutlingen nach dem 1:1-Remis beim VfB Friedrichshafen. Auch wenn man es kaum glauben mag: Der Verbandsliga-Tabellenführer kann Spiele auch mal nicht gewinnen. So geschehen am Samstagmittag im Duell gegen den Aufsteiger vom Bodensee. Sieben Mal in Folge hatten die Reutlinger zuletzt den Platz als Sieger verlassen. Nun also die erste Punkteteilung. Mit anderen Worten: Irgendwann musste es ja mal passieren. Ein Grund für den ersten Nicht-Sieg der schon acht Spiele alten Saison im württembergischen Oberhaus?

»Wir waren nicht so präsent und auf den Punkt da, wie in den Spielen zuvor«, fand Grimminger. Seine Schützlinge hätten sich in der ersten halben Stunde super überlegen gezeigt und durch Angreifer Ante Galic zwei Top-Möglichkeiten gehabt. Aus dem Nichts kassierten die Gäste dann den 0:1-Rückstand durch Erbas Emirhan (40. Minute). Die Analyse des Reutlinger Erfolgscoaches lautete wie folgt: »Da sind wir blind in einen Konter gelaufen und wieder in alte Muster zurückgefallen. Da denke ich mir: Jungs, ihr habt es doch letzten Sonntag perfekt gemacht gegen Hofherrnweiler.«

Ersatzkeeper hält Foulelfmeter

Kurz danach hätte es für die Young Boys sogar noch schlimmer kommen können. Friedrichshafen bekam in der Nachspielzeit kurz vor der Pause einen Foulelfmeter zugesprochen. Diesen parierte Gäste-Keeper Nikolay Goranov gegen Kai Kramer und rettete sein Team vor einem Zwei-Tore-Rückstand. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, »dass wir schon mit 2:0 hätten führen müssen«, sagte der frühere Profi. Ersatzkeeper Goranov stand bei den Young Boys zwischen den Pfosten, weil Martin Welsch pausieren musste. Das Gleiche galt für Mittelfeldspieler Marco Gaiser, der sich zuletzt in bestechender Form gezeigt hatte. Bei beiden soll es sich aber um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben.

Kevin Haußmann erzielte mit der Stunden-Marke schließlich das erlösende 1:1. Auch danach hätten die Young Boys weitere gute Möglichkeiten gehabt, sagte Grimminger. Doch entweder scheiterten sie »am überragenden« VfB-Schlussmann Patrick Benz oder mitunter auch am eigenen Egoismus, weil der besser postierte Mitspieler nicht bedient wurde. Unter dem Strich zog der 45-Jährige das Fazit: »Vielleicht war das Unentschieden jetzt auch mal ganz gut, um die Jungs zu erden.« (GEA)