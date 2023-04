Young Boys Reutlingen verlieren 0:1 in Zimmern

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZIMMERN. Manchmal ist der Fußball einfach nur brutal. Das musste auch der Landesligist Young Boys Reutlingen beim 0:1 (0:0) gegen den SV Zimmern am späten Samstagnachmittag schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. »Wir haben den Gegner komplett im Griff gehabt, waren die klar überlegene Mannschaft und hatten viele gute Aktionen. Zur Pause stand es unerklärlich 0:0«, fasste Young Boys’ Coach Yasin Yilmaz den ersten Spielabschnitt zusammen und fügte hinzu: »Das kann man auf dem Kunstrasen eigentlich nicht besser spielen.« Und dann? Kommt irgendwann der Moment, an dem der Favorit sein Glück oftmals erzwingen will. Oder wie es Yilmaz formulierte: »In Hälfte zwei haben die Ordnung und Ruhe gefehlt. Die Aktionen waren zu hektisch.«

Schließlich war es Zimmerns Niklas King, der in der 70. Minute eine individuelle Fehlerkette der Reutlinger bestrafte und ihnen den kalten Nackenschlag versetzte. Das war zugleich der Endstand. Auch wenn die Young Boys in der Nachspielzeit noch am Pfosten scheiterten sowie am bärenstarken SVZ-Schlussmann Chris Fast verzweifelten, der laut Yilmaz gleich mehrfach bravourös rettete.

»Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Das ist ein Rückschlag«, sagte Reutlingens Abteilungsleiter Marcel Laaß. Doch Trainer Yilmaz stellt nach der zweiten Niederlage im neuen Jahr klar: »Es bleibt dabei. Tabellenplatz zwei ist unser Ziel.« (ott)