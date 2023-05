Young Boys Reutlingen springen auf Platz zwei nach Krsic-Dreierpack

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Fußballer des Landesligisten Young Boys Reutlingen haben ihre Aufstiegsambitionen untermauert. Die Mannschaft von Trainer Yasin Yilmaz gewann ihr Heimspiel gegen den SV Deckenpfronn mit 4:1 (2:1). Nach den zwei sieglosen Spielen gegen Böblingen (2:2) und Ehningen (1:3) war Abteilungsleiter Marcel Laaß erleichtert: »Dass die Jungs Fußball spielen können, wissen wir, es ist im Moment auch viel Kopfsache. Am Ende entscheidet neben der Leistung des Gegners auch die eigene Einstellung und Tagesform.«

Die Reutlinger drückten die Gäste von Beginn an tief in die eigene Hälfte und erarbeiteten sich Torchancen. Den ersten Abschluss der Partie durch Qlirim Zekaj nach fünf Spielminuten entschärften die Gäste noch. Drei Minuten später klingelte es dann im Kasten von Deckenpfronns Schlussmann Tim Schmidt. Nach einer schönen Flanke aus dem Halbfeld war Aleksandar Krsic für die Young Boys zur Stelle – 1:0.

Deckenpfronn mit schneller Antwort

Doch der Tabellenzwölfte zeigte sich vom frühen Rückstand unbeeindruckt und schlug postwendend zurück. Nach einem Eckball nahm sich Marvin Stoll aus 16 Metern ein Herz und drosch den Ball unhaltbar für Reutlingens Keeper Tim Zemmer zum 1:1 in die Maschen. »Nach dem Ausgleich stand das Spiel kurz auf der Kippe, denn ein Lucky-Punch war Deckenpfronn jederzeit zuzutrauen«, gab Laaß zu. Doch seine Mannschaft rehabilitierte sich schnell vom Gegentreffer und ging nach 21 Minuten erneut in Führung. Balint Szalasnzki bediente mit einer Flanke Kapitän Hakan Aktepe, der aus 8 Metern Torentfernung völlig frei einköpfte: 2:1. »Die Jungs haben nach dem Rückschlag heute weitergespielt und ihren Fußball durchgebracht«, lobte Laaß. Noch vor der Pause verpassten es Tim Jaeth, mit einem Lattentreffer und Zekaj, dessen Schuss im letzten Moment geblockt wurde, für Klarheit zu sorgen.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Reutlinger Herr auf dem Platz. Xavas Ioannidis setzte kurz nach Wiederanpfiff einen Schuss nur Zentimeter am Deckenpfronner Gehäuse vorbei. Szalanszki war es, der mit seiner herausragenden Vorarbeit großen Anteil am dritten Tor (52.) der Gastgeber hatte. Der Ungar kratzte den Ball im Vollsprint von der Grundlinie, tunnelte seinen Gegenspieler und servierte den Ball butterweich auf den Kopf von Krsic – 3:1. »Nach dem Treffer waren wir dann alle beruhigt«, so Laaß. Nach Vorarbeit von Albert Silov markierte Krisc (69.), mit seinem dritten Treffer des Spiels das 4:1.

Heimfluch beendet

Für die in der letzten Saison so heimstarken Young Boys war es erst der zweite Erfolg auf dem heimischen Kunstrasen im Jahr 2023. »Uns haben Gegner hier geschlagen, die sich getraut haben offensiv aufzutreten. Deckenpfronn hatte heute nicht seinen besten Tag«, so Laaß.

Durch den Sieg springen die Reutlinger auf den zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga berechtigt. »Wir haben es jetzt in der eigenen Hand und ich sehe uns auch in der Lage, den zweiten Platz zu halten«, zeigte sich Laaß optimistisch für den Saisonendspurt. (GEA)