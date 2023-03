Young Boys Reutlingen planen Mini-Stadion im Markwasen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Young Boys Reutlingen planen ihre Zukunft im Markwasen. Im Herbst diesen Jahres soll dort ein Mini-Stadion mit 400 Sitzplätzen die neue Heimat des 2006 gegründeten Vereins werden. »Das Projekt bedeutet unheimlich viel für den Verein. Wir bekommen unsere erste richtige Heimat und erhoffen uns dadurch auch sportlich und in der Entwicklung der Jugend einen Schritt nach vorne«, erklärt der Vorsitzende Thorsten Bauer voller Stolz.

Vergangenen Mittwoch machte der Verein das Projekt auf seiner Website und den Social-Media-Kanälen öffentlich: »Der Mietvertrag ist so weit besprochen, jetzt warten wir auf den Zuschuss des Württembergischen Landessportbundes und dann können wir die Aufträge vergeben«, so Bauer über die Planung. Neben dem Mini-Stadion will der Verein, der mit seiner ersten Mannschaft in der Landesliga um Punkte kämpft, eventuell auch ein eigenes Clubhaus eröffnen, für das derzeit aber noch ein Bauplatz gesucht wird. Die Young Boys möchten das 400.000 Euro schwere Mini-Stadion-Projekt finanziell selbst stemmen und erhoffen sich Einnahmen durch Spenden: »Die Möglichkeit zum Spenden gibt es über unsere Homepage, wir freuen uns über jede Unterstützung«, so Bauer. (GEA)