Young Boys Reutlingen: Perfekter Abschluss eines atemberaubenden Jahres

REUTLINGEN. Als der 5:1-Erfolg der Young Boys Reutlingen am Samstag unter Dach und Fach war und der Verbandsliga-Spitzenreiter einen perfekten Abschluss des Fußballjahrs 2025 feierte, machte Trainer Volker Grimminger etwas, das er bislang noch nie als Coach getan hat, wie er dem GEA verriet. »Ich habe mich bei den Jungs bedankt für die bisherige mega Zeit und die Erfolge, die wir gefeiert haben. Und dafür, dass wir den Traum, in dem wir gerade leben, weiterleben können. Ich finde es schade, dass jetzt Winterpause ist«, berichtete er.

Wie soll es auch anders sein bei einer Mannschaft, die mit 14 Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage bislang durch das württembergische Oberhaus gestürmt ist? Klar, da kommt eine Pause immer ungelegen. Im letzten Spiel des Jahres ging es für die Grimminger-Schützlinge gegen das Tabellenschlusslicht aus Heilbronn, das eigentlich ganz andere Pläne hat. Unterschätzen durfte man die individuell gut aufgestellten Gäste aber trotzdem nicht. Und siehe da: 16 Minuten waren gespielt, da stellte Sebastian Lutz für den VfR auf 1:0.

Wieder drehen die Young Boys einen Rückstand

Das sei auch verdient gewesen, betont der Erfolgscoach der Young Boys. »Heilbronn war das bessere Team in der ersten halben Stunde und definitiv unser stärkster Gegner in den vergangenen Wochen.« Zur Wahrheit gehört allerdings, dass die Reutlinger einen Lattenschuss von Marco Gaiser und zwei weitere richtig gute Chancen hatten. Dennoch vermisste Grimminger bei seinen Jungs die gewohnte Spritzigkeit und Galligkeit.

Dann legte seine Elf jedoch den Schalter um. Und wie. Erst traf Angreifer Ante Galic doppelt (39./45.) und schraubte damit sein Torekonto auf zwölf Treffer (Platz drei ligaweit). Schließlich erzielte sein Schwager Christos Chatzimalousis kurz vor dem Pausenpfiff wieder einmal mit einem sehenswerten direkten Freistoß, sein gefühlt 100. in den vergangenen eineinhalb Jahren, auf 3:1. Kevin Haußmann und Topscorer Adil Iggoute stellten im zweiten Durchgang den 5:1-Endstand her. Interessant: Damit lagen die Reutlinger in drei der letzten fünf Begegnungen mit 0:1 im Hintertreffen. Gegen den SSV Ehingen-Süd gewann man noch mit 3:1 und beim FC Rottenburg vergangenen Samstag wie jetzt gegen Heilbronn mit 5:1. »Mich beunruhigt ein Rückstand ehrlicherweise gar nicht mehr«, sagte Grimminger und schmunzelte.

Testspiel am 17. Januar gegen die Stuttgarter Kickers

Mit einem komfortablen Sechs-Punkte-Polster auf den Tabellenzweiten FC Holzhausen gehen die Young Boys nun in die Winterpause. Zwei Wochen haben Galic, Chatzimalousis und Co. erstmal komplett frei. »Im Anschluss bekommen die Jungs dann Hausaufgaben, damit sie mit einer gewissen Grundfitness ins erste Training kommen«, berichtete der Coach.

Der Start der Wintervorbereitung steigt am 12. Januar. Eine Woche später (Samstag, 17. Januar) steht dann ein hochkarätiges Testspiel gegen Regionalligist Stuttgarter Kickers auf dem Plan. Im Laufe der Vorbereitung sollen auch die beiden am Knie verletzten Offensivkräfte Marko Drljo und Matthias Dünkel wieder voll ins Training einsteigen. Die Aussichten für die Konkurrenz werden nicht besser. (GEA)