Young Boys Reutlingen mit Fast-Sensation gegen Stuttgarter Kickers

STUTTGART. Im ersten Test nach der Winterpause ist den Young Boys Reutlingen beinahe eine kleine Sensation gelungen. Der Fußball-Verbandsligist spielte bei den Stuttgarter Kickers am Samstag groß auf und brachte den Regionalligisten in der ersten Halbzeit an seine Grenzen. Bereits nach 30 Minuten führte die Mannschaft von Trainer Volker Grimminger mit 3:0. Im zweiten Abschnitt ging dem aufstrebenden Club nach einigen Wechseln dann die Luft aus. Am Ende stand ein 3:4.

Trotzdem sprach Kommandogeber Grimminger von einem »sehr gelungenen Auftritt« und ergänzte: »Vor der Partie hätte ich das Ergebnis direkt unterschrieben. Wenn ich es jetzt betrachte, wäre vielleicht sogar ein Unentschieden oder ein Erfolg drin gewesen.« Besonders freute er sich für seinen Kapitän Hakan Aktepe, der bisher eine etwas unglückliche Runde spielte, gegen den Favoriten aber direkt auf Betriebstemperatur war. Bereits in der ersten Minute schoss der 29-Jährige zur Führung ein und legte später zum 3:0 (30.) nach. Zwischenzeitlich hatte Torjäger Adil Iggoute getroffen (4.). Grimminger lobte: »Das waren keine Glückstore, sondern schöne Umschaltmomente. Hakan hat eine überragende erste Hälfte gespielt.« Danach übernahmen die Kickers die Kontrolle und zeigten vor allem im zweiten Abschnitt ihre Klasse, während ins Spiel der Reutlinger ein kleiner Bruch kam.

Bewusst einen starken Gegner ausgesucht

Für den ersten Test suchte sich der Young-Boys-Coach bewusst einen starken Kontrahenten, »um den Jungs zu zeigen, woran wir noch arbeiten müssen«. In Sachen Handlungsschnelligkeit, Robustheit und Zweikampfhärte könne sein Team noch zulegen. (GEA)