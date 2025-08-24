Young Boys Reutlingen eilen weiter von Sieg zu Sieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Drei Spiele, drei Siege und Tabellenplatz zwei: Die Young Boys Reutlingen haben den perfekten Saisonstart in der Fußball-Verbandsliga hingelegt. Damit gehört der Club von Präsident Thorsten Bauer zu einem elitären und ganz kleinen Kreis. Denn nur der TSV Berg blickt im württembergischen Oberhaus nach den ersten drei Spielen ebenfalls noch auf eine weiße Weste. Am Sonntag ließen die Young Boys dem FC Esslingen, der nach zahlreichen Abgängen von Leistungsträgern im Sommer einen riesigen Kader-Umbruch bewältigen muss, beim 4:2 (2:1) keine Chance. Gute Laune pur also im Reutlinger Lager? Nicht ganz.

- Wieder mindestens zwei Gegentore

Ein möglicher Grund: Das Team von Trainer Volker Grimminger, der auf Topstürmer Adil Iggoute verzichten musste (Beschwerden an der Leiste), kassierte auch im dritten Saisonspiel mindestens zwei Gegentore. Beim ersten Esslinger Treffer patzte Keeper Martin Welsch nach einer harmlosen Flanke, beim Zweiten reichte ein einfacher langer Ball hinter die Kette für das Tor zum 4:2-Endstand. Mit Anbruch der Nachspielzeit setzten die Gäste dann noch einen Schuss an den rechten Pfosten. Geht der rein, wird's nochmal richtig heiß im Medica-Logistik-Park. »Wir mogeln uns mit unseren Leistungen gerade ein bisschen durch. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht denken: Wir gewinnen die Spiele ja sowieso«, sagte Grimminger. Wohlwissend, »dass ich mich aber auf einem extrem hohen Niveau beschwere«. Schließlich erzielte seine Mannschaft bereits zum zweiten Mal in Folge vier Treffer. Ein höherer Sieg, der übrigens zu keinem Zeitpunkt in Gefahr war, wäre definitiv im Bereich des Möglichen gewesen. Kevin Haußmann verschoss in den Anfangsminuten beispielsweise einen Foulelfmeter. Was aber bemängelt der 45-Jährige denn genau?

- Dominanz und Intensität ausbaufähig

Die Reutlinger bekommen noch nicht die Intensität und Dominanz aus der vergangenen Rückrunde konstant auf den Platz, als die Gegner durch das extreme und unnachgiebige Pressingverhalten teilweise regelrecht aufgefressen wurden. »Es gibt immer ein paar Ausreißer, dazu zählen auch ältere Spieler«, betonte der Coach. Manche Jungs würden denken, irgendwelche Sachen machen zu müssen, die nichts mit dem Spiel und der Vorgabe des Trainerteams zu tun hätten. »Und wenn auch nur einer im Pressing schläft, dann klappt es halt nicht. Deshalb ist es ganz einfach: Künftig werden die Spieler spielen, die genau das machen, was wir wollen und was uns letztes Jahr so stark gemacht hat. Auf Namen wird keine Rücksicht genommen. Das gibt der Kader in diesem Jahr her«, kündigte der Ex-Regionalliga-Profi an. Trotzdem sei er stolz auf seine Jungs nach den drei Siegen zum Start, das »ist alles andere als selbstverständlich«.

- Varese feiert Heim-Debüt

15 Minuten vor Schluss feierte der namhafte Sommerzugang Salvatore Varese sein Heim-Debüt im Young-Boys-Trikot. Varese ist nicht nur irgendein Spieler. Der dribbelstarke Außenbahnspieler bringt reichlich Erfahrung mit. Der 30-Jährige stand bislang in 131 Oberliga-Spielen auf dem Feld. Unter anderem von 2019 bis 2024 für den 1. CfR Pforzheim, wo er zwischenzeitlich auch von Grimminger trainiert wurde. In der vergangenen Runde spielte der Routinier für Calcio Leinfelden-Echterdingen in der Oberliga. Das Problem: Sein letztes Pflichtspiel bis zum vergangenen Samstag in Heilbronn hatte Varese im März bestritten. »Ich weiß, was uns erwartet, wenn Salva fit ist. Er ist noch nicht in der besten körperlichen Verfassung, auch weil eine lange Fußball-Pause hinter ihm liegt. Wenn wir ihn fit bekommen, was wir definitiv auf Dauer schaffen werden, dann wird Salva uns ganz viel Freude bereiten«, ist sich Grimminger sicher. Ansätze, dass der dynamische Varese die bereits qualitativ hochwertige Offensiv-Abteilung der Reutlinger nochmals besser machen kann, waren bei seinem Kurzauftritt aber bereits zu erkennen.

- Silov macht »den Chatzimalousis«

Auch wenn Angreifer Marko Drljo in der ersten Halbzeit seine Saisontreffer zwei und drei erzielte und damit zum Mann des Tages wurde, schrieb Albert Silov die Geschichte des Spiels. Der 22-Jährige setzte nach 73 Minuten einen Freistoß aus 20 Metern perfekt ins obere Eck und machte mit dem Treffer zum 3:1 den Sack endgültig zu. Der rotgesperrte Chatzimalousis klatschte an der Seitenlinie Applaus. Das hat einen bestimmten Grund: Der Edeltechniker ist eigentlich der Freistoß-Experte bei den Young Boys. Chatzimalousis verwandelte in der vergangenen Woche in Heilbronn wieder einen direkten Freistoß, nachdem ihm dieses Kunststück in der letzten Saison gleich mehrfach gelungen war. »Wir haben am Freitag tatsächlich noch miteinander geübt und gesprochen. Albert hat auch eine ähnliche Schusstechnik wie ich. Es freut mich mega«, sagte der 27-Jährige, der noch zwei Spiele von draußen zusehen muss. (GEA)