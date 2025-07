Yasin Yilmaz kehrt zu den Young Boys Reutlingen zurück.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Überraschung bei den Young Boys Reutlingen. Vor wenigen Tagen gab der Fußball-Verbandsligist bekannt, dass der Sportliche Leiter Adi Semere nach zwei Jahren eine Pause einlegt. Nun hat der Verein von Präsident Thorsten Bauer einen prominenten Nachfolger gefunden. Yasin Yilmaz wird nach GEA-Informationen ab sofort die Geschicke als Sportlicher Leiter beim ambitionierten Club lenken und kehrt damit zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Der 32 Jahre alte A-Lizenz-Inhaber trainierte die Young Boys zwischen 2021 und 2023 erfolgreich in der Landesliga. Bereits in der Saison 2015/16 lief er für den Reutlinger Club als Spieler auf. Im vergangenen Sommer übernahm er als Chefcoach den Verbandsligisten VfL Pfullingen, für den er viele Jahre selbst am Ball war. Es blieb jedoch ein kurzes Kapitel. Anfang Dezember 2024 trat er von seinem Traineramt vorzeitig zurück. Seitdem war Yilmaz ohne Verein. Nun hat er eine neue spannende Aufgabe gefunden. (GEA)