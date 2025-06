Wurmlingens Torhüter hält drei Elfmeter und trifft selbst

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Im Elfmeter-Drama von Betzingen hat der SV Wurmlingen seine Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Alb gewahrt. Im strömenden Regen besiegte die Mannschaft von Trainer Andre Haug die SGM Bremelau/Granheim mit 5:4. »Großer Respekt an die Jungs. Für uns geht es jetzt darum, die Spannung weiter hochzuhalten«, erklärte Andre Haug. Die Wurmlinger treffen im Relegations-Finale kommenden Sonntag auf den TSV Sickenhausen. »Ich bin gleichzeitig stolz und enttäuscht«, schilderte Bremelau/Granheims Trainer Jonathan Knecht seine Gefühlslage nach Abpfiff.

Zum Teil mit Regenschirmen, zum Teil komplett durchnässt verfolgten die Zuschauer auf dem Betzinger Sportplatz die Partie bis zum bitteren Ende, an dem Wurmlingens Torwart Pascal Haug den zehnten und entscheidenden Elfmeter im Kasten seines Kontrahenten Matthias Niederich versenkte.

»Pascal steht erst seit gut drei Jahren bei uns im Tor, davor war er auf dem Feld aktiv«, erklärte der Trainer des gefeierten Helden. Doch nicht allein der Schuss des entscheidenden Elfmeters machte den Wurmlinger Torwart an diesem Abend zum Matchwinner. Der 33-Jährige hat zuvor gegen gleich drei Schützen des Gegners pariert und das Elfmeterschießen so quasi im Alleingang entscheiden.

Viele kleine Fehler

Noch bei strahlendem Sonnenschein sahen die 450 Besucher eine ereignislose erste Hälfte der Relegations-Begegnung. Noah Grab brachte Bremelau/Granheim mit dem Pausenpfiff durch einen Flachschuss aus 30 Metern Torentfernung mit 1:0 in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel war die Anspannung der Akteure bei jeder Aktion spürbar, was in vielen kleinen Fehlern und wenigen Torchancen resultierte.

Benjamin Haug (68. Spielminute) rettete Wurmlingen nach Vorarbeit von Phil Brunnenmiller in die Verlängerung. Mit einsetzendem, strömendem Regen drehte Anton Engst (98.) die Partie per Kopf zu Gunsten des Bezirksligisten. Doch ebenfalls per Kopf schlug Bremelau/Granheims Nico Baier in der 112. Minute nochmal zurück. Das Drama nahm im Elfmeterschießen seinen Lauf… (GEA)