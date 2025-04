Wohin Pfullingens Tobias Fulde im Sommer wechselt

Bitte aktivieren Sie Javascript

UPFINGEN. Die Personalplanungen der Amateurfußball-Vereine aus der Region laufen bereits auf Hochtouren für die kommende Saison. Das gilt auch für den Münsinger A-Ligisten TSG Upfingen, der nach 19 Partien mit zwei Punkten Vorsprung und noch einem Spiel in der Hinterhand von der Spitze grüßt. Nach GEA-Informationen hat der Bezirksliga-Absteiger Tobias Fulde für die kommende Saison unter Vertrag genommen.

Der flexibel einsetzbare Defensivspieler läuft aktuell noch für den VfL Pfullingen auf. In der laufenden Runde stand der 30-Jährige für das Verbandsliga-Team in sechs Begegnungen auf dem Feld. Für die U 23 des VfL, die in der Bezirksliga auf Punktejagd geht, absolvierte Fulde zehn Spiele. Der Routinier pendelte in der Vergangenheit zwischen der ersten und zweiten Mannschaft bei den Pfullingern. Vor seiner Zeit lief Fulde für seinen Heimatverein TSV Genkingen in der Kreis- und Bezirksliga auf. (GEA)