Wie Fußball-Eltern ihre Kinder optimal unterstützen können

HOLZELFINGEN. Überehrgeizige Fußball-Eltern. Wer kennt sie nicht? Da klingelt doch was. Ja, richtig: Das ist mitunter eine ganz besondere Spezies. Auch Trainer Volker Grimminger kann davon ein Lied singen. Sein neunjähriger Sohn spielt aktuell beim SSV Reutlingen in der Jugend. »Da merke ich immer wieder, dass ich nach Spielen oftmals mehr Trainer als Papa bin und ihn dadurch verunsichere. Häufig versuche ich Szenen mit ihm nochmal wörtlich nachzustellen und ihm zu erklären: Das hättest du so und so machen müssen«, erzählt der 45 Jahre alte Erfolgscoach vom Verbandsliga-Tabellenführer Young Boys Reutlingen und spart nicht mit Selbstkritik: »Meistens bewirke ich aber genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich möchte.« Mit anderen Worten: Dass die Kinder unterbewusst und ungewollt unter Druck gesetzt werden.

Diese Beobachtung macht der ehemalige Fußball-Profi immer wieder auch als Gründer seiner 11Freunde-Fußballschule in Reutlingen. »Es gibt viele Eltern, die ihre Kinder nach dem Training direkt schnappen und mit ihnen besprechen, was sie besser machen können. Einige sind auch während den Einheiten die ganze Zeit dabei. Viele der Kinder schauen gefühlt nach jeder Situation zu ihren Eltern raus, um zu sehen, wie sie reagieren«, sagt Grimminger. Doch nicht immer bleibt es beim reinen Beobachten seines Kindes. Der dreifache Familienvater berichtet aus eigener Erfahrung: »Teilweise habe ich schon erlebt, dass von draußen lautstark reingeschrien wurde: Du spielst wie ein Mädchen.« Spätestens da sei für ihn eine Grenze erreicht.

Namhafter Experte als Dozent

Überehrgeizige Eltern, die doch eigentlich nur das Beste wollen, dabei aber immer wieder über das Ziel hinausschießen. »Ich dachte mir, da muss es doch was geben«, betont Grimminger. Die Idee für ein neues Projekt seiner Fußballschule war geboren. Nach langer Planung ist nun etwas äußerst Spannendes und nicht Alltägliches entstanden: Eine dreiteilige-Workshop-Reihe für Fußball-Eltern. Bei diesem gehe es darum, den Eltern Werkzeuge und Verhaltensweisen an die Hand zu geben, wie man bei den Kindern das bewirke, was man eigentlich bezwecken möchte: »Helfen und ihnen Selbstvertrauen vermitteln!«, so Grimminger.

Dafür hat der Young-Boys-Coach einen prominenten Mann als Experten und Dozent an Land gezogen: Sven Schimmel. Der heute 36 Jahre alte gebürtige Reutlinger arbeitet inzwischen als ausgebildeter Mental-Coach und hat nach eigenen Angaben in den letzten Jahren über 200 Spieler und Spielerinnen aus dem Profi- und Nachwuchsleistungsbereich betreut. Darunter auch Top-Talent Tom Bischof vom FC Bayern. Oder Verteidiger Kilian Fischer vom VfL Wolfsburg. Schimmel hatte 2013 als einer der besten Außenverteidiger der 3. Liga mit gerade einmal 23 Jahren seine Karriere als Profi-Fußballer beendet, weil ihm der ganze Druck mental zu schaffen machte. Seit einigen Jahren arbeitet der langjährige Jugendspieler des VfB Stuttgart, der in dieser Zeit unter anderem von Thomas Tuchel trainiert wurde, gemeinsam mit Fußball-Profis an Themen wie Selbstvertrauen, Umgang mit Druck, Konzentration, Spielfreude und vor allem Leichtigkeit im Spiel.

Ex-Drittliga-Profi Sven Schimmel arbeitet seit vielen Jahren als Mental-Coach. Foto: Privat

Ab dem 11. November soll der 36-Jährige überehrgeizige Eltern aus der Region und auch darüber hinaus auf den rechten Weg bringen. »Im Kinderfußball ist für eine Entwicklung essenziel, dass das Kind Spaß und Vertrauen in sich selber und keine Angst vor Fehlern hat. Kein Druck! Stattdessen sollte man die Kids durch Spaß und Leichtigkeit fördern«, spricht Grimminger das aus, was eigentlich allen Fußball-Eltern klar sein sollte. Nur an der Umsetzung in der Praxis hapert es hin und wieder. Ihn selbst kann man aus der Schusslinie nicht rausnehmen. »Deshalb bin ich ja auch als Schüler bei dem Workshop dabei«, sagt er und lacht.

Der zweite Teil des Workshops ist eine Woche später am 18. November. Sieben Tage darauf steigt das große Finale unter dem abschließenden Motto: »Die richtigen Worte im richtigen Moment.« Immer um 19 Uhr. Immer im Vereinsheim des TSV Holzelfingen. Interessant: Auf der Anlage des Münsinger A-Ligisten bietet die 11Freunde-Fußballschule ab dem 4. November auch individuelles Fördertraining unter der Leitung des ehemaligen Bundesliga-Spielers Denis Lapaczinski an. Zuvor geht es auf der Schwäbischen Alb aber um überehrgeizige Fußball-Eltern. Auch eine Online-Teilnahme ist möglich. Doch egal ob hybrid oder live vor Ort: Die Kinder stehen dabei im Mittelpunkt. (GEA)