Wie der VfL Pfullingen in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist

PFULLINGEN. Nach zwei Siegen in Folge ist beim VfL Pfullingen fürs Erste wieder Ruhe eingekehrt. Nicht, dass die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten in komplette Panik-Stimmung verfallen waren. Dennoch wurden die Sorgenfalten in der Echazstadt nach sechs sieglosen Spielen zum Start natürlich immer größer. Ist jetzt der Knoten beim blutjungen VfL-Team endgültig geplatzt? »Das wird sich zeigen«, sagt Trainer Albert Lennerth vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim Tabellensechsten SC 04 Tuttlingen und schmunzelt.

Doch auch der A-Lizenz-Inhaber weiß, dass sich vieles in die richtige Richtung bewegt. Positiv stimmt zum Beispiel, dass die Mannschaft in den beiden Spielen zuletzt acht Tore erzielte – mehr als in den sechs Spielen zuvor zusammen. »Die Art und Weise war top«, betont der 52-Jährige, der vor dem wegweisenden Derby vor zwei Wochen gegen Croatia Reutlingen etwas an der Spielweise seiner Mannschaft änderte.

Den Gegner noch intensiver und aggressiver anlaufen

Lennerth erklärt: »Wir gehen jetzt noch früher ins Pressing. In den ersten Spielen haben wir noch mehr situationsbedingt agiert. Damit ist die junge Mannschaft nicht immer klargekommen, weil häufig falsche Entscheidungen getroffen wurden, wann man presst und in welchen Momenten wir eher auch mal abwartend reagieren. Jetzt ist die Erwartungshaltung noch intensiver und aggressiver anzulaufen.«

Eine kleine Änderung gibt es auch in der Trainingsgestaltung. »Wir trainieren noch intensiver als ohnehin schon in den letzten Wochen und legen noch mehr Wert auf Umschaltmomente«, verrät der VfL-Kommandogeber. Interessant: Dienstags sind nicht nur Akteure aus der U 23 dabei, sondern immer wieder auch A- und sogar B-Jugendliche als Trainingsgäste am Start, um sie frühzeitig an das Niveau heranzuführen.

Einer davon ist David Reck aus der U 19. Der zentrale Mittelfeldspieler feierte beim 4:2-Sieg gegen Freudenstadt überraschend sein Startelf-Debüt und erhält ein Sonderlob von Lennerth: »Er hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht. David macht genau das, was wir brauchen. Er stopft die Löcher im Mittelfeld. Er bringt ein richtig spannendes Profil mit.« So kann es weitergehen. Für den Youngster und den Verbandsliga-Absteiger aus Pfullingen. (GEA)