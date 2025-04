Was Trainer Jörg Kluge zum überraschenden Rücktritt beim VfL Pfullingen sagt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der VfL Pfullingen kommt nicht zur Ruhe. Nur vier Monate nach dem Rücktritt von Trainer Yasin Yilmaz ist auch Nachfolger und Interimscoach Jörg Kluge von seinem Amt beim Fußball-Verbandsligisten zurückgetreten. Diese überraschende Entscheidung teilte der 54-Jährige den Verantwortlichen am Donnerstagabend mit. Es war ein echter Paukenschlag. Und das nur 48 Stunden vor dem wegweisenden Duell im Kampf um den Ligaverbleib bei den Sportfreunden Dorfmerkingen.

Bei der 0:4 (0:1)-Pleite am Samstag gegen den WFV-Pokalsieger aus dem Jahr 2017 und dem ehemaligen Oberligisten von der Ostalb stand neben Co-Trainer Benjamin Ponath auch U 23-Coach Benjamin Hübner an der Seitenlinie. Es war eine Niederlage, die die Echazstädter enorm schmerzte. Denn schließlich hätte der VfL den Abstand auf den Mitkonkurrenten Dorfmerkingen bei einem Auswärtserfolg auf einen Punkt verkürzen können. Nach der dritten deutlichen Pleite in Folge ist der Rückstand auf die vermeintlichen Nicht-Abstiegsplätze jetzt aber wieder auf sieben Zähler angewachsen.

Wie es beim VfL nun weitergeht

Das Ergebnis geriet allerdings schnell in den Hintergrund angesichts der jüngsten Ereignisse. Es stellt sich die Frage: Was hat Kluge zum Rücktritt bewegt? Die genauen Gründe möchte keine der beiden Seiten in der Zeitung lesen. Diese sollen intern bleiben. Kluge sagte im Gespräch mit dem GEA am Samstag: »Ich denke immer ein bisschen anders und bin manchmal eigen. Es war vielleicht auch aus der Emotion heraus eine Entscheidung. Aber für mich war sie trotzdem stimmig. Aber ich gehe ohne Groll – im Gegenteil: Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück.« Weiter betonte der 54-Jährige, der die Pfullinger bereits in der Vorsaison interimsweise übernommen und zum Ligaverbleib im württembergischen Oberhaus geführt hatte: »Ich habe es gelebt und alles zurückgestellt, was ich hatte und habe in den Trainerjob alles reingehauen. Vielleicht war ich auch ein wenig zu stressig und zu unangenehm.«

VfL-Sportvorstand Paul Stingel betonte auf GEA-Nachfrage: »Wir danken Jörg für sein eingebrachtes Engagement in den letzten Monaten. Er hat sich stets in den Dienst des Vereins gestellt und alles reingehauen, was ging. Die Gründe für den Rücktritt akzeptieren wir.« Und wie geht's nun weiter in der Echazstadt? Das Ruder an der Seitenlinie übernimmt ab sofort Albert Lennerth. Der ehemalige Trainer des Oberligisten SSV Reutlingen hätte ursprünglich erst ab Sommer das Traineramt beim VfL übernehmen sollen. Doch nun ist der 52-Jährige gezwungen, vorzeitig einzuspringen. Viel Zeit bleibt nicht. Denn am kommenden Samstag steht bereits das nächste wegweisende Duell auf dem Programm: das Lokalderby gegen die ebenfalls abstiegsgefährdete TSG Tübingen. (GEA)