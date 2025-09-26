Was den TSV Holzelfingen so stark macht

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOLZELFINGEN. In der Fußball-A-Liga Münsingen grüßt im Moment der TSV Holzelfingen ungeschlagen von der Tabellenspitze. Fünf Siege aus sechs Spielen sprechen eine Sprache für sich. Dabei erzielte das Team von Trainer Sven Bahnmüller ganze 24 Tore und ließ nur fünf Treffer zu. Diese starke Form nahm GEA-Mitarbeiter Riccardo Goncalves zum Anlass, ein Gespräch mit dem Coach der Überraschungsmannschaft zu führen.

GEA: Seit nunmehr fünf Jahren sind Sie Trainer des TSV Holzelfingen. Mit welchen Erwartungen haben Sie damals angeheuert und was waren die Erwartungen vom Verein an Sie?

Sven Bahnmüller: Das Gesamtkonzept des Vereins klang für mich sehr überzeugend. Es war für mich sehr spannend, ein brutal junges Team zu haben und dieses dann weiterzuentwickeln und ihr gesamtes Potenzial auszuschöpfen. Und genau das waren auch die Erwartungen an mich, eben diese Spieler zu fördern und zu entwickeln. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Menschen.

Haben Sie sich als Mannschaft vor der Saison konkrete Ziele gesteckt und haben sich diese aufgrund der Erfolgsserie vielleicht sogar geändert?

Bahnmüller: Unser Ziel war und ist es immer noch, unseren letztjährigen achten Tabellenplatz zu verbessern. Natürlich genießen wir die Euphorie und die Mo-mentaufnahme, auf Platz eins zu stehen, aber wir können das sehr gut einordnen und vergessen auch nicht, woher wir kommen. Deshalb wird sich auch nichts an unserem Saisonziel ändern.

Was macht Ihr Team zurzeit so stark? Welche Spieler oder Mannschaftsteile stechen besonders hervor?

Bahnmüller: Das Kollektiv, absolut. Sowohl die Jungs auf dem Platz als auch die, die weniger Spielminuten haben, sind sich ihrer Wichtigkeit bewusst und tragen ihren Teil zum Erfolg bei. Dabei ist sich niemand zu schade, für den anderen zu arbeiten. Das kommt auch von der guten Mischung aus »jungen Wilden« und etwas erfahreneren Spielern.

Gibt es etwas Konkretes, bei dem Sie sagen: Das muss noch besser werden?

Bahnmüller: Generell lernt man nie aus und Fehler dürfen auch passieren. Wichtig ist es, dann aus diesen Fehlern zu lernen. Zwei Dinge, die ich hier jedoch anführen würde: Einerseits die Kommunikation auf dem Platz, die ausbaufähig ist. Ebenso unser Ballbesitzspiel, das noch Luft nach oben bietet.

Welche Teams schätzen Sie in der Liga am stärksten ein und wo sehen sie ihre Mannschaft im Vergleich?

Bahnmüller: Den FC Sonnenbühl, den SV Hülben, die SGM Bremelau und den FC Engstingen sehe ich in der Tabelle vorne. Also genau die vier Teams, die direkt hinter uns stehen. Und hinter diesen vier Mannschaften sehe ich uns.

Wie möchten Sie sicherstellen, den Erfolg aufrechtzuerhalten? Und sehen Sie einen Grund, wieso es nicht genau so gut weitergehen sollte?

Bahnmüller: Generell haben wir Woche für Woche eine sehr hohe Trainingsbeteiligung, was schon ein sehr gutes Fundament ist. Dabei gilt es für das Trainerteam, immer wieder neue Reize zu setzen, dabei aber nie die Lockerheit und den Spaß zu vergessen. Im Allgemeinen kann man den Erfolg nicht sicherstellen. Manchmal sind es einfach Kleinigkeiten, die eine Partie in eine gewisse Richtung lenken und auch entscheiden können. Solche Dinge kann man nicht planen. Dennoch wollen wir die aktuelle Euphorie nutzen, mit viel Selbstbewusstsein auftreten und weiterhin fleißig Punkte sammeln. (GEA)