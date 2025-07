Württemberg Pokal geht los: Pfullingen spielt gegen den SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. »Das ist ein schönes Los. Für die Jungs freut mich das«, sagte Patrick Weiland vom VfL Pfullingen nach der Auslosung der ersten Runde im Pokal-Wettbewerb des Württembergischen Fußballverbands (WFV). Die in der Bezirksliga angesiedelte zweite Mannschaft des VfL duelliert sich mit dem SSV Reutlingen. VfL-Spielleiter Weiland, einst in der Jugend selbst für die Reutlinger am Ball, spricht von einer »schönen Erfahrung für die junge Mannschaft, gegen einen Oberligisten antreten zu dürfen«. Die Pfullinger hatten sich als Bezirkspokalsieger – im Endspiel wurde der TSV Hirschau mit 3:2 bezwungen – für den WFV-Pokal-Wettbewerb qualifiziert. Die erste Runde ist für den 26./27. Juli angesetzt. Da jedoch am 26. Juli im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion der VfB Stuttgart gegen Celta Vigo spielt und der SSV die Rolle des Gastgebers einnimmt, suchen die Verantwortlichen von Pfullingen und Reutlingen jetzt einen neuen Termin.

Von den Alb-Mannschaften hat neben dem VfL Pfullingen II nur der SSC Tübingen Heimrecht. Der Bezirksliga-Titelträger erwartet den Verbandsliga-Absteiger und künftigen Landesliga-Rivalen TSG Balingen II. Die Young Boys Reutlingen, die die vergangene Verbandsliga-Spielzeit als Aufsteiger auf dem vierten Platz beendeten, geben ihre Visitenkarte beim Landesliga-Neuling Spvgg Freudenstadt ab. Verbandsligist TSG Tübingen gastiert beim Liga-Rivalen FC Holzhausen. Der SV Croatia Reutlingen, in der Punkterunde in der Landesliga unterwegs, spielt beim Bezirksliga-Aufsteiger TSV Möttlingen. Landesligist SV Nehren kämpft beim Bezirksligisten SV Winzeln ums Weiterkommen und Landesliga-Aufsteiger FC Rottenburg muss beim künftigen Liga-Rivalen SC 04 Tuttlingen Farbe bekennen.

Die erste Runde wird in vier regionalen Gruppen ausgetragen. In der Gruppe 3, in der die Alb-Vertreter am Start sind, erhielt der Landesligist VfL Pfullingen ein Freilos. Die zweite Runde wird am 2./3. August ausgetragen, wobei die Regional- und Oberligisten bereits am 30. Juli im Einsatz sind. (kre)