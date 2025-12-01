Vor der Winterpause: So war der Spieltag der Münsinger A-Liga

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Münsinger Fußball-Kreisliga A verabschiedete sich der FC Sonnenbühl versöhnlich mit einem 4:1-Erfolg gegen den Aufsteiger SV Auingen in die Winterpause. Dabei freut sich Trainer Jonathan Knehr einerseits auf die Auszeit, weiß aber auch, dass sie die momentane Form seiner Mannschaft brechen könnte: »Wir haben gegen Auingen ein gutes Spiel gezeigt und vor allem in der zweiten Halbzeit toll nach vorne gespielt.« Da die Sonnenbühler derzeit einige Ausfälle haben, komme die Pause »dahingehend gelegen. Wir wissen aber auch, dass wir zurzeit gut drauf sind und hätten deshalb gerne weitergemacht«. Für Auingens Trainer Stephan Maier wird vor allem das letzte Spiel vor der langen Pause wichtig: »Gegen Sonnenbühl haben wir uns selbst geschlagen. Umso bedeutender wird das Spiel gegen die SGM Hayingen, die ein direkter Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg ist. Wenn dort drei Punkte rausspringen, gehen wir mit einem guten Gefühl in die Winterpause.«

SV Würtingen geht ins Risiko

Der SV Würtingen ging beim FV Bad Urach mit 0:3 als Verlierer vom Platz, obwohl das Team von Coach Peter Konietzny bis zur 90. Minute nur mit 0:1 hinten lag. »Wir hatten über das ganze Spiel hinweg nur wenige Chancen«, meinte Konietzny. »Am Ende stellten wir um, gingen ins Risiko und kassierten noch zwei Tore.« Das ursprünglich für den nächsten Sonntag terminierte Spiel der Würtinger gegen den FC Lichtenstein wurde auf März 2026 verlegt.

Der TSV Wittlingen bleibt nach einem 5:1-Erfolg gegen die TuS Metzingen II weiter Teil der Verfolgergruppe. Spielertrainer Moritz Krohmer zeigte sich zufrieden: »Der Sieg geht völlig in Ordnung, es war stellenweise ein Spiel auf ein Tor und hätte dementsprechend auch höher ausfallen können. Meine Mannschaft hat sich gut präsentiert.«

Der SV Hülben löste seine Heimaufgabe gegen die SGM Oberstetten mit 3:0 und bleibt mit 38 Punkten erster Verfolger des Spitzenreiters TSV Holzelfingen (40). Damit verabschiedeten sich die Hülbener Schützlinge von Trainer Ralf Luik formstark in die Pause. (GEA)