Vor den Augen von Giovanni Zarrella: Young Boys Reutlingen gewinnen eigenen Cup

REUTLINGEN. Young-Boys-Trainer Volker Grimminger hatte gleich mehrere Gründe, sich zu freuen. Am Samstagnachmittag gewannen seine Verbandsliga-Fußballer nicht nur das eigene Mini-Vorbereitungsturnier in Reutlingen. Sie zeigten auch einmal mehr eine Super-Leistung gegen starke Gegner. Und das vor den Augen des prominenten italienischen Musikers Giovanni Zarrella.

Der 47-Jährige war in den Medica-Logistik-Park an der Kreuzeiche gekommen, um seinem Sohn Gabriel in den Reihen der U19 des VfB Stuttgart die Daumen zu drücken. Doch für den Nachwuchs des Bundesligisten war im Finale des Mare-e-Monti-Cups nichts zu holen. Zu stark spielten die Young Boys auf und jubelten nach dem 2:1 (2:0) über ihren Erfolg. »Kompliment an meine Mannschaft«, sagte Grimminger. »Alles, was wir vorhatten, ist aufgegangen. Für diese Phase der Vorbereitung sind wir schon sehr, sehr weit.«

Gleichzeitig freute sich der Kommandogeber über den prominenten Fan. »Er ist ein alter Bekannter von mir. Wir haben uns sehr gefreut, uns endlich mal wieder zu sehen«, berichtete Grimminger über das Treffen mit Zarrella. Und auch sein Kumpel fand positive Worte: »Er war voll des Lobes für meine Truppe und das Turnier«, berichtete der Young-Boys-Trainer mit einem Lächeln im Gesicht.

Im Finale krönte der Verbandsliga-Spitzenreiter seinen starken Auftritt. In der ersten Halbzeit ging die Mannschaft durch Treffer von Torjäger Adil Iggoute und Abwehrspieler Markus Wagner mit 2:0 verdient in Führung. »Das war super. Wir haben unser Spiel zu 100 Prozent durchgezogen, der VfB hatte kaum Torchancen«, sagte Grimminger. In Durchgang zwei drückten die Gäste, doch zu mehr als dem Anschlusstreffer reichte es nicht, weil die Young Boys trotz schwindender Kräfte beherzt verteidigten.

5:1-Sieg gegen Oberligisten

Beim Mini-Turnier, an dem neben Reutlingen und Stuttgart auch die Oberligisten aus Villingen und Bietigheim-Bissingen teilnahmen, wurde pro Partie über 60 Minuten gekickt. Los ging es direkt mit zwei Halbfinals. Dort dominierten die Young Boys den FSV Bietigheim-Bissingen und gewannen mit 5:1 (2:0) eindrucksvoll. Das Team zeigte das vom Trainer geforderte aggressive Pressing. »Wir haben sie zu jeder Sekunde gestresst«, lobte Grimminger. Für die Tore sorgten Iggoute, Luca Lennerth, Marko Drljo, Kevin Haußmann und Wagner.

Die Siege der Young Boys sind nach einer dominanten Hinrunde und der knappen 3:4-Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers (Regionalliga) in der Vorbereitung das nächste Ausrufezeichen. (GEA)