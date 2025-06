Vom VfL Pfullingen in die 3. Liga: Der rasante Aufstieg von Nyamekye Awortwie-Grant

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zurücklehnen und genießen! Wir schreiben das Jahr 2020. Der frühere SSV-Jugendspieler Nyamekye Awortwie-Grant befindet sich auf der Suche nach einem neuen Verein. Sein erstes Aktivenjahr beim VfB Neckarrems verlief durchwachsen, der damals 19 Jahre alte Derendinger will wieder in seiner Heimatregion kicken. Gleich in der Nachbarschaft kämpft die TSG Tübingen in der Fußball-Verbandsliga um Punkte. Es hätte eine Win-Win-Situation für beide Seiten werden können. Doch Awortwie-Grant erhält nach einem Probetraining überraschenderweise eine Absage vom Trainerteam.

Der Verteidiger gibt nicht auf und versucht sein Glück im Anschluss beim damaligen Ligarivalen Pfullingen. »Ich habe mich sogar selbst beim VfL beworben«, erzählt der 1,93 Meter große Schlaks dem GEA. Die Echazstädter nehmen ihn mit Kusshand. Er spielt insgesamt zwei Jahre - die erste Saison wurde wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen - für den VfL und entwickelt sich zu einem der besten Verteidiger im württembergischen Oberhaus. Es folgt der Wechsel zur TSG Balingen, wo er unter Trainer Martin Braun aber eineinhalb Jahre auf der Bank versauert, bevor er vergangenen Sommer den Schritt in die Regionalliga zu den Stuttgarter Kickers wagt. Vor wenigen Wochen machte dann die Meldung die Runde: Der 24-Jährige spielt künftig für den ehemaligen Bundesligisten Energie Cottbus in der 3. Liga. Ein rasanter Aufstieg.

»Das wurde mir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten mit einem Augenzwinkern schon häufiger vorgehalten. Wir hatten damals einige Verteidiger zum Probetraining. Wir haben uns dann tatsächlich für einen anderen Spieler entschieden. Im Nachhinein war das natürlich eine kapitale Fehleinschätzung. Es ist wirklich erstaunlich, wie Nyame sich entwickelt hat«, sagt TSG-Coach Michael Frick über seine damalige Entscheidung dem jungen Verteidiger eine Absage zu erteilen. Sauer ist der 24-Jährige auf das Tübinger Trainer-Urgestein aber nicht. »Wenige Wochen später habe ich in der Liga im Derby direkt gegen die TSG getroffen. Das war dann eine Genugtuung für mich«, berichtet Awortwie-Grant und grinst.

Böses Blut gibt es übrigens auch nicht zwischen ihm und seinem Ex-Coach in Balingen. Der ehemalige Bundesliga-Spieler Braun setzte im Regionalliga-Abstiegskampf damals auf andere Spieler. Der Derendinger hatte einen Stammplatz auf der Bank. In Balingen lief's für ihn erst, als Braun von seinen Traineraufgaben entbunden wurde. »Ich verspüre keine Wut gegenüber ihm. Vielleicht hätten ein, zwei Dinge schon früher passieren können. Aber ich bin mega dankbar für meinen Weg und würde es nicht anders machen wollen«, betont der Ex-Pfullinger, der für die Balinger zwischenzeitlich auch in der Jugend am Ball war.

Mit 16 Jahren den Profi-Traum abgehakt

Damals war an den Profi-Fußball nicht zu denken. »Als Kind habe ich natürlich davon geträumt. Ich wollte immer beim VfB Stuttgart oder FC Chelsea spielen. Mit 15 oder 16 Jahren habe ich das Thema aber endgültig abgehakt«, berichtet Awortwie-Grant. Auch weil er nie ein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) besuchte. Dass das kein Ausschlusskriterium sein muss, haben unter anderem der Metzinger Marvin Pieringer (1. FC Heidenheim) und Nationalspieler Robin Gosens (AC Florenz) eindrucksvoll gezeigt. Doch nach wie vor glauben viele im Profi-Geschäft, dass der Weg in die absolute Spitze nur über ein NLZ führt. »Das habe ich mir ebenfalls gedacht«, sagt Awortwie-Grant. Er habe sich zum Ziel gesetzt, irgendwann einmal in der Oberliga zu kicken. »Und wenn alles verrückt läuft, vielleicht maximal in der Regionalliga zu spielen.«

Das wurde im vergangenen Sommer zur Realität. Die Stuttgarter Kickers sahen Potenzial im jungen Innenverteidiger und verpflichteten ihn nach einer guten Rückrunde vom Absteiger aus Balingen. Auf Anhieb war der 24-Jährige in der ersten Elf des Topteams gesetzt, das unter Profi-Bedingungen arbeitet. »Mich hat es überrascht, dass er direkt auf Anhieb eingeschlagen hat. Mit 1,93 Meter bringt er Gardemaß mit für einen Innenverteidiger und ist sehr kopfball- und zweikampfstark. Am Anfang hat man noch ein bisschen gemerkt, dass ihm die Erfahrung fehlt. Das hat sich im Saisonverlauf aber geändert. Awortwie-Grant hat immer gespielt, wenn er fit war. Für die Kickers schmerzt der Abgang enorm. Er sollte der neue Abwehrchef werden«, sagt Daniel Haug, der für das Sportmagazin »Kicker« über die Stuttgarter berichtet.

Vor allem aber konzentrierte sich Awortwie-Grant nach seinem erfolgreichen BWL-Bachelorabschluss bei den Degerlochern zum ersten Mal nur auf den Fußball. »Als ich noch in der Verbandsliga gespielt habe, machst du hauptsächlich etwas anderes im Leben. Hier bin ich morgens aufgestanden und habe nur Fußball gespielt. Das war für mich ein Traum«, schwärmt er. Und ergänzt:»Es gibt viele Jungs, die aus einem NLZ kommen, erstmal in der Regionalliga spielen und das gar nicht so richtig wertschätzen.« Für ihn sei das genau andersrum gewesen. »Ich habe gesehen wie es sein kann, wenn du nur ein Trainings-Shirt hast. Deshalb habe ich das umso mehr wertgeschätzt. Die Regionalliga ist eine super Plattform für junge Spieler«, so der 24-Jährige.

Oma ist traurig über den Abschied

Nun also der Wechsel in die 3. Liga. Das Angebot aus Cottbus überraschte den jungen Mann aus Derendingen. Es war gleichzeitig die einzige Offerte eines Clubs aus den ersten drei Ligen. Er ging fest davon aus, nochmal für eine Saison bei den Kickers zu spielen. Doch der Club von Trainer-Ikone Pelle Wollitz fand Gefallen am Spiel und den Leistungen des jungen Innenverteidigers. »Ihnen gefällt glaube ich, dass ich Tempo habe«, mutmaßt Awortwie-Grant, für den es das erste Mal ist, dass er so richtig von Zuhause weg ist.

Bislang wohnte er in Tübingen in einer WG. Jetzt ist er im fast 700 Kilometer und sieben Autostunden entfernten Cottbus auf sich alleine gestellt. Eine neue Situation, die man nicht unterschätzen darf und vor der er schon Respekt habe. »Aber ich habe es noch nicht so ganz gecheckt. Ich freue mich mehr aufs Kicken, als das ich mir darüber viele Gedanken mache. Meine Oma war sehr traurig, dass ich gegangen bin. Ich habe ihr aber gesagt: Ich bin nicht im Ausland und nicht für immer weg«, erzählt der Neu-Cottbusser und schmunzelt.

Vor fünf Jahren war Nyamekye Awortwie-Grant bei der TSG Tübingen nicht gewollt. Ab sofort läuft der athletisch starke Verteidiger für den Drittliga-Vierten auf, der vergangene Saison hauchzart am Zweitliga-Aufstieg vorbeischrammte. Fußball kann manchmal so komisch und verrückt sein. Oder wie es der 24-Jährige formuliert: »Bleib wie du bist. Dann kommt der Rest von alleine.« (GEA)