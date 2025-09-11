Vierte Niederlage der Saison: TSG Tübingen verliert gegen Fellbach

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nächste Niederlage für den Fußball-Verbandsligisten TSG Tübingen. Die Mannschaft von Trainer Michael Frick hat das Spiel gegen den SV Fellbach vor 100 Zuschauern mit 2:4 (1:2) verloren. Kurios: Beide Hälften gingen mit 2:1 an die Gäste. Für die Unistädter war es bereits die vierte Niederlage im sechsten Saisonspiel. Rückstand, Ausgleich, Rückstand, Ausgleich, Rückstand – die TSG erlebte ein Wechselbad der Gefühle. »Das war eine gute Leistung. Wir haben drei Tore aus dem Nichts bekommen«, ärgerte sich Frick nach dem Spiel. Dazu hatte TSG-Kapitän Marius Thomas bereits nach drei Minuten die Chance zur frühen Führung. Luka Bozic entschied die Partie final zum 4:2-Endstand in der 88. Minute für die Gäste. Damit finden sich die Tübinger nach sechs Spieltagen weiterhin auf dem 15. Platz und damit im Tabellenkeller wieder. (tob)