VfL Pfullingen wirft SSV Reutlingen aus dem Pokal

PFULLINGEN. Um 21.37 Uhr brachen am Mittwochabend auf dem Ahlsbergsportplatz alle Dämme. Gefühlt halb Pfullingen stürmte in den Strafraum und warf sich auf den großen Pokalhelden. VfL-Keeper Tim Zemmer hatte soeben die Sensation mit einer Parade im Elfmeterschießen perfekt gemacht. Die in der Fußball-Landesliga angesiedelten Echazstädter haben den großen SSV Reutlingen und Oberligisten tatsächlich in der dritten Runde aus dem WFV-Pokal geworfen. »Mir fehlen die Worte«, sagte Pfullingens Sportvorstand Jan Herrmann ungläubig. »Sensationell. Mehr geht nicht«, betonte der 34-Jährige weiter, der für das Pokalderby sogar kurzerhand seinen Familienurlaub unterbrochen hatte.

Damit ging es dem VfL-Funktionär wie so vielen Fußball-Fans aus der Region: Dieses Spiel wollte man nicht verpassen. Allein aufgrund der riesigen Vorfreude konnte das Duell zwischen den benachbarten Vereinen eigentlich nur eine »Enttäuschung« werden. Der Leistungsunterschied schien zu groß und so hofften all diejenigen Fans, die wenigstens eine spannende Partie sehen wollten, darauf, dass die Drittrunden-Begegnung hoffentlich nicht schon frühzeitig entschieden ist. Was die knapp 950 Zuschauer zu ihrer Verwunderung stattdessen sahen: Einen Pokalfight, der in die Geschichte eingehen dürfte.

»Ich komme gleich. Ich brauche kurz ein, zwei Minuten für mich alleine«, betonte Pfullingens sichtlich emotional mitgenommener Matchwinner Zemmer zum GEA-Reporter wenige Augenblicke, nachdem das 6:5 (1:1, 0:0) im Elferschießen amtlich war. Der 23-Jährige war der Mann des Abends. Der Sommer-Zugang von den Young Boys Reutlingen ließ die SSV-Spieler mit unzähligen Glanzparaden in den 120 Minuten regelrecht verzweifeln. »Eine weitere Monsterparade von Zemmer. Mindestens die Achte«, schrie Stadionsprecher Thomas Schauwecker in der 86. Minute in sein Mikrofon, als der Pfullinger Keeper und langjährige SSV-Spieler gegen Riccardo Gorgoglione abermals stark klärte.

»Ein geisteskranker Abend«, sagte Zemmer dann kurze Zeit später. Das Verrückte: Bis wenige Sekunden vor Ende der Verlängerung sah es danach aus, als würde ausgerechnet der 23-Jährige zum Unglücksraben der Partie werden. Reutlingens Youngster Maxim Schmalz traf nach 92 Minuten zur 1:0-Führung für den Favoriten. Von Außen wirkte es so, als hätte Pfullingens Torwart den Ball am Ende noch selber ins Tor gelenkt. Das Problem war aber: »Der Schuss ist durch zwei, drei Männer durch. Der Letzte hat ihn dann noch mit dem Außenrist abgefälscht, sodass ich gerade noch hingekommen bin. Leider hat es aber nicht gereicht.«

Gelb-Rote-Karte ändert die Dynamik des Spiels

Das Fleisch lag für den SSV jetzt auf dem Grill. Zwei Minuten später sah Reutlingens Angreifer Konstantinos Markopoulos nach einem Foul allerdings die Gelb-Rote-Karte. Das änderte die Dynamik des Spiels komplett. Die in der Defensive hochkonzentriert auftretenden, taktisch auf einem hohen Niveau aufspielenden Pfullinger liefen an und setzten die Nullfünfer, die im gesamten Spiel drei Mal Alu trafen, sich aber deutlich zu ideenlos präsentierten, unter Dauer-Druck. Ohne sich aber richtig gefährliche Torchancen herauszuspielen.

Lennerth mit kurioser Aktion Albert Lennerth konnte beim Grande Finale nicht mehr hinschauen. Während sich seine Jungs Arm in Arm aufstellten, musste der Coach des VfL Pfullingen seine Anspannung irgendwie loswerden. »Das ist nicht mein Ding«, sagte der 52-Jährige. Die Lösung: Lennerth baute während dem Elfmeterschießen gegen den SSV Reutlingen die Video-Analayse-Kamera in Ruhe zusammen. (ott)

Ob die junge Pfullinger Mannschaft wirklich noch an den Ausgleich geglaubt hat, ist nicht zu 100 Prozent überliefert. Doch die viel zitierte »eine Chance bekommen sie noch« bekam der VfL tatsächlich noch. Über die rechte Seite peitschte der eingewechselte Max Bieller wenige Sekunden vor dem Abpfiff die Murmel nach vorne und brachte eine scharfe Hereingabe in die Mitte, wo der sehr agile und ballsichere Youngster Jakob Kuhle - ebenfalls Joker - perfekt stand und den Ball in der 121. Minute zum 1:1 im Kasten unterbrachte.

Kuhle schreibt besondere Geschichte

Der 19-Jährige schrieb damit ebenfalls eine besondere Geschichte. Erst vor drei Wochen hatte sich der Offensivspieler, der im Sommer aus der A-Jugend aufrückte, in einem Testspiel die Nase gebrochen. »Ich hätte vielleicht noch eine Maske gebraucht. Aber der Arzt hat es direkt wieder gerade gemacht, deshalb alles gut«, sagte Kuhle mit noch leicht geschwollener Nase und lachte. Der talentierte Youngster erzielt damit in seinem ersten Aktiven-Heimpflichtspiel gegen den SSV Reutlingen den goldenen Treffer, der den Weg zum siegreichen Elfmeterschießen ebnete. Was soll da noch kommen? »Es ist einfach nur geil, was wir als Mannschaft heute erreicht haben«, betonte der Torschütze nach dem verdienten Achtelfinal-Einzug. (GEA)