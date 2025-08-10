VfL Pfullingen zahlt beim abgezockten SSC Tübingen Lehrgeld

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. 120 Zuschauer erlebten auf dem Kunstrasenfeld Holderfeld eine faustdicke Überraschung: Der gastgebende SSC Tübingen, seines Zeichens Aufsteiger in die Fußball-Landesliga, bezwang den Verbandsliga-Absteiger VfL Pfullingen mit 3:0 (1:0). Im Tübinger Lager wurde der erste Dreier in der neuen Umgebung bejubelt, Trainer Steven Trevallion brach allerdings nicht in Euphorie aus. »Wir sind in der Abwehr sicher gestanden und haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt.«

Beim SSC Tübingen herrschte nach dem Schlusspfiff kein himmelhoch jauchzend - und beim VfL Pfullingen kein zu Tode betrübt. »Wir hatten zahlreiche Chancen, mussten uns aber einer sehr erfahrenen Mannschaft geschlagen geben«, meinte Trainer Albert Lennerth. Seine Elf habe »Schwierigkeiten mit dem kleinen Platz gehabt«. Zudem sei der Kunstrasen auf dem Holderfeld nicht vergleichbar mit dem auf dem Pfullinger Ahlsberg, so Lennerth.

Das letzte Duell gewinnt Pfullingen 6:0

In der Saison 2018/19, erinnert sich Pfullingens Öffentlichkeitsreferent Timo Schyska, habe es in der Landesliga letztmals das Duell SSC contra VfL gegeben. Auch damals war Pfullingen Verbandsliga-Absteiger und Tübingen als Bezirksliga-Meister neu in der Landesliga. »Damals haben wir 6:0 gewonnen«, weiß Schyska.

Ali Hamdar brachte den Gastgeber in der 17. Minute in Führung. Das 2:0, das in der 61. Minute notiert wurde, markierte Christian Wiehl. Nach einem Eckstoß von Markos Chatziliadis bediente Lars Lack per Kopfball Wiehl - und der überlistete Pfullingens Keeper Tim Zemmer. Über diesen Treffer hat sich Trevallion ganz besonders gefreut. Der Grund: »Das war eine Eckballvariante, die wir in der Vorbereitung einstudiert haben.« Das praktiziere er seit Jahren, so der A-Lizenz-Inhaber, dass vor Rundenbeginn Eckstöße speziell geübt werden. Das 3:0 fiel in der sechsten Nachspielminute. Nico Seiz brachte Felix Müller im Strafraum zu Fall. Mario Kuhn verwandelte den Elfmeter.

Seiz mit 25 der Älteste bei Pfullingen

Der VfL Pfullingen trat in Tübingen mit einer blutjungen Mannschaft an. Seiz war der Älteste - er wurde am Freitag 25 Jahre alt. Zudem konnte Lennerth nicht aus dem Vollen schöpfen. »Von unserem 25-Mann-Kader haben 13 gefehlt«, stellte der Coach fest. Der Großteil befindet sich im Urlaub.

Dennoch wäre für sein Team mehr drin gewesen, betont Lennerth. »Wir haben viele Chancen vergeben.« Seiz, Lukas Klemenz, Melwin Ruckaberle, Finn Beck, Edis Sentürk und Kenan Dogan scheiterten in aussichtsreicher Position. Häufig fanden die Pfullinger in Keeper Ramon Peter ihren Meister. »Der hat extrem gut gehalten«, urteilte Lennerth. »Ramon hat einige Mal sehr gut gehalten«, formulierte Trevallion. »Der SSC hatte einen sehr starken Torhüter«, meinte Schyska.

Interessant: Am nächsten Samstag bekommt es Pfullingen zu Hause erneut mit einem Aufsteiger zu tun - dem VfL Mühlheim. Und der SSC Tübingen misst sich erneut mit einem Aufstiegskandidaten - der SG Empfingen. (GEA)