VfL Pfullingen vor dem Landesliga-Start: Jünger denn je

PFULLINGEN. Premiere beim VfL Pfullingen: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte sind alle Spieler bei den Landesliga-Kickern im 21. Jahrhundert geboren. Was auf den ersten Blick wie ein kurioser und nichtssagender Fakt erscheinen mag, könnte bei genauer Betrachtung das Motto für die Saison 2025/26 sein: Die jungen Wilden aus der Echazstadt! Mit gerade einmal 21,3 Jahren im Schnitt ist die Pfullinger Mannschaft - die am Sonntag um 14 Uhr auswärts bei Aufsteiger SSC Tübingen in die neue Landesliga-Saison startet - im Jahr eins nach dem Verbandsliga-Abstieg tatsächlich nochmals jünger geworden, als sie es in den vergangenen Spielzeiten ohnehin schon war. Nicht nur darüber spricht VfL-Trainer Albert Lennerth im GEA-Interview.

GEA: Ist das Pfullinger Team nicht zu jung?

Albert Lennerth: Das ist die Realität. Das Alter spielt generell keine Rolle. Die Frage ist für mich vielmehr: Wie erfüllen wir eine Aufgabe? Wichtig dabei ist es, dass die Jungs ihre Aufgabe verstehen. Wenn ich etwas auf dem Feld tue, dann sollte ich verstehen, warum ich das tue. Dann ist der Lerneffekt langfristig und nachhaltiger. Denn alles was man erlernt, verlernt man wieder, wenn man es nicht anwendet.

Was meinen Sie genau mit "Aufgaben?

Lennerth: Wir definieren pro Partie bestimmte Aufgaben, die von den Spielern erfüllt werden müssen, um erfolgreich zu sein.

Geben Sie gerne ein Beispiel.

Lennerth: Es ist sehr wichtig, immer eine gute Grundformation zu haben. Das bedeutet: Die Zonen, die wir definiert haben, die Längs- und Querzonen, müssen in jeder Phase des Spiels besetzt sein. Gleichzeitig benötigen wir immer eine gute Restverteidigung. Wir haben ganz bestimmte Prinzipien für jede der insgesamt vier Phasen eines Fußballspiels. Mit Ball, gegen den Ball, bei Ballverlust und bei Ballgewinn.

Zur Person Albert Lennerth wurde am 24. Oktober 1972 in Timişoara/Rumänien geboren. Als Spieler lief er unter anderem für den SV Bonlanden, die TSG Upfingen, TSV Eningen und den FC Römerstein auf. Von 2015 bis 2022 trainierte Lennerth in der Jugend des SSV Reutlingen. Im März 2022 übernahm der A-Lizenz-Inhaber dann die Oberliga-Mannschaft der Nullfüner, ehe sich die Wege im Dezember 2022 trotz einer guten Punkteausbeute (1,54 in 35 Spielen) überraschend trennten. Seit April 2025 coacht der 52-Jährige den VfL Pfullingen. Der in Eningen wohnende Lennerth ist verheiratet und hat zwei Söhne. Luca (21) spielt bei den Young Boys Reutlingen, Tino (19) wechselte in diesem Sommer aus der Jugend der Stuttgarter Kickers zur SpVgg Bayreuth in die Regionalliga Bayern. (ott)

Wie weit ist die junge Mannschaft da schon?

Lennerth: Wir haben das in der Vorbereitung ganz gut ausarbeiten können, sind aber nach wie vor in der Lern- und Findungsphase. Ganz speziell jetzt, wenn viele Jungs im Urlaub sind. Wir haben aktuell 13 Urlauber. Das ist enorm. Mit der Urlaubsplanung bin ich unzufrieden.

Könnte es deshalb zu einem holprigen Start kommen?

Lennerth: Ja, das kann schon sein und habe ich vor drei Wochen ganz bewusst angesprochen. Ich bin gespannt, wie wir aus der Urlaubsphase rauskommen. So ehrlich muss man es formulieren. Mit dem SSC Tübingen und VfL Mühlheim treffen wir an den ersten beiden Spieltagen auf zwei Mannschaften, die nach dem Aufstieg mit einer großen Euphorie in die neue Saison starten. Da brauchen wir dann zunächst vielleicht auch eine Strategie B, um ein bisschen anders zu spielen. Schauen wir mal (schmunzelt).

Es gab erneut einen großen Umbruch. Wie schätzen Sie den Kader ein?

Lennerth: Ich kenne die Liga nicht, deshalb ist es schwierig eine Bewertung vorzunehmen. Worüber ich etwas sagen kann, ist unsere Spielweise. Wir wollen nicht verwalten, sondern gestalten. Wir wollen nicht reagieren, sondern das Spiel diktieren. Jeder Ballgewinn, jeder Sprint und jeder harte Zweikampf ist Ausdruck des Anspruches. Vollgas von der ersten bis zur letzten Minute. Was definitiv nicht verhandelbar ist: Die Intensität. Sie muss in allen Spielen stimmen. Wir tracken dafür auch die Leistungsdaten der Spieler.

Verteidiger Sven Packert scheint prädestiniert für die Nachfolge des langjährigen Kapitäns Matthias Dünkel. Wer der neue VfL-Spielführer wird, wird aber erst kommende Woche entschieden. Foto: Joachim Baur Verteidiger Sven Packert scheint prädestiniert für die Nachfolge des langjährigen Kapitäns Matthias Dünkel. Wer der neue VfL-Spielführer wird, wird aber erst kommende Woche entschieden. Foto: Joachim Baur

Sie setzen auf sehr moderne Trainingsmethoden. Unter anderem eben mit der Erhebung der Leistungsdaten der Spieler anhand von GPS-Tracking auf dem Feld. Kann man das mit einer Mannschaft in der Landesliga überhaupt umsetzen?

Lennerth: Wenn ich mit meinem großen Koffer auf das Trainingsgelände komme, werde ich von Außenstehenden schon manchmal gefragt: Was ist denn das jetzt eigentlich? (lacht). Aber es hilft den Jungs, deshalb spielt es keine Rolle in welcher Liga man das macht. Ich kann mich noch erinnern: Als ich damals in Römerstein zum ersten Mal eine Videokamera rausgeholt habe, haben viele Jungs gemeint: Was will er denn jetzt? Aber es ist für die Spieler wichtig zu sehen, wo sie stehen und was sie dann auf dem Feld tun. Die Jungs nehmen das bislang sehr gut an und sind sehr offen dafür.

Welche Ziele haben Sie sich intern für die anstehende Landesliga-Saison gesetzt?

Lennerth: Variabel spielen, von Spiel zu Spiel die Aufgaben erfüllen und das eine Handschrift zu erkennen ist. Die Leute sollen sagen: Das ist die Spielweise des VfL Pfullingen. Über tabellarische Ziele haben wir noch nicht gesprochen. Das wird mit den Vereinsverantwortlichen, dem Mannschaftsrat und Trainerteam noch abschließend definiert. Das haben wir erstmal hinten angestellt, angesichts der Tatsache, dass noch so viele im Urlaub waren oder sind. Das gilt auch für die Kapitänsrolle. Das entscheiden wir nächste Woche final.

Der direkte Wiederaufstieg ist also nicht das klare Ziel?

Lennerth: Nein. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Ergebnisse automatisch kommen werden, wenn wir die Aufgaben in jedem Spiel erfüllen.

»Über allem steht die Nachhaltigkeit. Wir wollen etwas Neues in Pfullingen aufbauen. «

War der Abstieg gar nicht so schlimm, wenn man sich vor Augen führt, dass sich die blutjungen Spieler in der Landesliga vielleicht besser entwickeln können als in der Verbandsliga?

Lennerth: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Nach den Ergebnissen aus der Vorbereitung merke ich schon, dass zum Beispiel von den Zuschauern eine gewisse Erwartungshaltung an die Jungs besteht. Doch die Landesliga ist definitiv kein Selbstläufer. In der Verbandsliga wäre es zwar schwieriger gewesen, gleichzeitig aber auch reizvoller und herausfordernder. In der Landesliga kann dagegen womöglich ein größerer Druck von außen entstehen, weil die Erwartungshaltung insgesamt höher ist.

Wie gehen Sie damit um?

Lennerth: Ich sage ganz klar: Wir brauchen Zeit. Wir sind eine junge und talentierte Truppe, die auf jeden Fall entsprechende Fähigkeiten mitbringt. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Da werde ich vehement dagegenhalten, dass eine Ausgewogenheit da ist, damit wir das ganze Thema nachhaltig aufbauen. Dafür werden wir immer wieder auch Jungs aus der U 19 oder der zweiten Mannschaft dazuholen. Denn uns muss klar sein: Wir sind eine junge Truppe, wo manche Spieler künftig sicherlich Begehrlichkeiten von anderen Vereinen wecken werden. Deshalb müssen wir jetzt schon Jungs im Hintergrund entwickeln, die dann nachrücken, wenn bestimmte Spieler den Verein irgendwann verlassen könnten. Über allem steht die Nachhaltigkeit. Wir wollen etwas Neues in Pfullingen aufbauen. (GEA)