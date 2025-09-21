VfL Pfullingen III weiter auf Talfahrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auch am sechsten Spieltag der Reutlinger A-Liga behält der Anadolu SV Reutlingen seine weiße Weste und gewinnt das fünfte Rundenspiel. »Die aktuellen Spiele und Ergebnisse schweißen uns immer enger zusammen«, stellte Anadolus Trainer Muhammer Musturuk nach dem 7:1-Auswärtssieg beim SV Walddorf II fest. Gegen einen tief stehenden Gegner war Reutlingen direkt spielbestimmend, ließ jedoch erste Chancen liegen, bis Mert Demirel einen Eckball zum 1:0 einnickte. »Die übrigen Tore haben wir aus tollem Kombinationsspiel erzielt.« Ein Schmankerl: Das 6:1 durch den eingewechselten Pascal Schulz per Fernschuss aus 20 Metern. »Ab der 60. Minute haben einige Jungs ihre Chance bekommen, die aktuell nicht ganz vorne anstehen. Auch sie haben es gut gemacht.«

Fast genauso erfolgreich, jedoch mit einem Unentschieden letzte Woche gegen den TSV Mähringen startete die TuS Metzingen in die Runde. Mit einem 5:1-Heimsieg gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen führten sie diesen Trend fort. »Ich bin zufrieden mit der Mannschaft, wir haben von Beginn an Druck gemacht, werden immer stärker auch heute war es eine tolle Mannschaftsleistung«, erklärte Metzingens Trainer Carmine Salvaggio. SGM-Trainer Alexander Sulzbergers Aussagen entsprechen Salvaggios Bild: »Wir haben einen total gebrauchten Tag erlebt, keiner unserer Spieler spielte auf Normalniveau.«

Simon Schmidt und Tim Löffler mit Doppelpack

Nach dem 5:4-Sieg beim TSV Eningen zeigte der SV Degerschlacht erneut Comebacker-Qualitäten. So machte Heiko Lichtenbergers Mannschaft gegen die Young Boys Reutlingen II aus einem 1:2, ein 6:3-Auswärtssieg. Nach gutem Beginn und mehreren Großchancen brachte Luka Brendle die Degerschlachter sehenswert per Fallrückzieher in Führung. Als die Young Boys nach einem schönen Steckpass hinter die Abwehrkette ausglichen, wendeten sich die Machtverhältnisse der Partie. »Erst in der zweiten Hälfte wurden wir wieder griffiger und haben nach einer Verletzung von Dennis Lichtenberger auf zwei Spitzen aufgestellt«, so Heiko Lichtenberger. Folgerichtig erzielten beide eingewechselten Stürmer Simon Schmidt und Tim Löffler je zwei Tore. »Wir haben heute fünf Jungs mit Topspielerniveau gebracht. Wir haben aktuell einen sehr breiten Kader, das ist ein riesiger Faktor zum Erfolg.«

Die Talfahrt geht weiter beim VfL Pfullingen III. Auch das fünfte Spiel, diesmal beim TSV Oferdingen, ging verloren. Die Pfullinger wurden mit einem 1:6 nach Hause geschickt. Trotz des schlechten Ergebnisses versprüht Pfullingens Trainer Kevin Schmidt Hoffnung: »Wir haben heute gut gespielt, nur schaffen wir es aktuell nicht, Tore zu verhindern.« Schuld daran sind auch die vielen Umstellungen in der Abwehrkette. So wechselt die Besetzung um den erst frisch nach langer Verletzung zurückgekehrten Leon Regenbogen wöchentlich. »Wir stellen uns aktuell um, wir wollen es in Zukunft auch ohne unsere Routiniers schaffen, der Prozess braucht Zeit.« (GEA)