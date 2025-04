VfL feiert Krüger

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die U 23-Fußballer des VfL Pfullingen sind nur noch einen Schritt vom Titel im Bezirkspokal entfernt. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Hübner bezwang im Halbfinale den Bezirksliga-Rivalen SV Pfrondorf mit 2:0. »Das ist ein Riesenerfolg«, jubelte Hübner.

Dabei mussten die Pfullinger ackern, bis sie eine Lücke in der starken Pfrondorfer Defensive fanden. Ein Freistoß, getreten von Kapitän Marvin Krüger, war es, der letztlich den Defensivcode der Gäste knackte. Die Pfrondorfer hingegen trauten sich erst gegen Ende der Partie, offensiver zu agieren und auf den Ausgleich zu drängen. Dies wusste erneut Krüger zu nutzen, der per Heber den Pfrondorfer Schlussmann zur Entscheidung überwand. Der Einzug ins Finale unterstreicht die Leistung von Hübner und seinem Team. Erstmals in der Geschichte steht eine U 23-Mannschaft im Pokalfinale. »Auch wenn es aktuell in der Liga ein wenig schwerer geht, so sind die letzten zwei Jahre ein voller Erfolg«, so Hübner.

Gegner der Pfullinger wird der TSV Hirschau sein, der sich in einem weiteren Bezirksliga-Duell mit 3:2 gegen die SGM Dettingen/Glems durchsetze. »Wir haben das Spiel über weite Strecken dominiert und stehen zurecht im Finale«, resümierte Hirschaus Coach Marco Calderaro. Dabei profitierten die Gastgeber in einer chancenarmen Partie von zwei Torwartfehlern des Dettingers Patrick Bösch. »Wir waren ein wenig zu ängstlich, zu spät in den Zweikämpfen und die individuellen Fehler wurden dann am Ende bestraft«, ärgerte sich Dettingens Coach Tiberiu Vanca.

Die Hirschauer wahrten damit ihre Chance, die Saison zu vergolden – in der Liga ist der Aufstieg über die Relegation möglich. »Wir haben in der Rückrunde gesagt, dass wir Zweiter und Pokalsieger werden wollen«, so Calderaro. Das Finale steigt am Mittwoch, 28. Mai. Den Spielort möchte Pokal-Spielleiter Klaus Sulz am Wochenende bekanntgeben. (GEA)