»Unglaubliche Charakterleistung«: Young Boys Reutlingen drehen 0:3 in 4:3

HEILBRONN. »Unglaublich, einfach nur unglaublich – dieser Fußballnachmittag hatte alles.« So kommentierten die Young Boys Reutlingen ihren zweiten Sieg im zweiten Verbandsliga-Spiel beim VfR Heilbronn am Samstagnachmittag auf Instagram. Aber was genau war denn eigentlich so unglaublich? Es war der Verlauf der Partie, der die Herzen höher schlagen ließ. Am Ende ging die Mannschaft von Trainer Volker Grimminger mit einem 4:3 durch einen Treffer in der Nachspielzeit jubelnd vom Feld, obwohl das Team nach fünf Minuten mit 0:2 in Rückstand lag und zur Pause gar drei Treffer aufzuholen hatte.

Fertig mit den Nerven war Grimminger nach dem Schlusspfiff. »Mein T-Shirt war komplett durchgeschwitzt. Es war eines der anstrengendsten Spiele«, verriet er dem GEA. Kein Wunder, denn nach dem 0:3 war der Kommandogeber als Motivator gefordert. An der Seitenlinie, vor allem aber auch während der Halbzeitpause, in der er seinen Jungs einen ordentlichen Tritt in den Hintern verpasste. »Sie haben die Köpfe hängen lassen. Keiner wusste, warum Heilbronn nach 45 Minuten führt.«

»Das wird heute nichts mehr mit dem Tor«

Was folgte, war die große Young-Boys-Show, nachdem Nico van Gameren (1. Minute), Hakan Kutlu (5.) und David Scheurenbrand (39.) für die Gegentore gesorgt hatten. »Wir kommen raus und spielen sie komplett an die Wand«, sagte Grimminger. »Wir hatten zehn, elf hochkarätige Chancen.« Glücklicherweise ging die erste gleich rein. Der pfeilschnelle Thomas Diescher setzte sich über außen durch und bediente Kapitän Hakan Aktepe im Zentrum, der sich nicht zweimal bitten ließ und auf 1:3 verkürzte (46.). Eine Erlösung, denn selbst der 45-jährige Coach dachte nach zahlreichen vergebenen Möglichkeiten in Hälfte eins zwischenzeitlich: »Das wird heute nichts mehr mit dem Tor.«

Es spielten auch in der Folge fast nur noch die Gäste. »Bis auf ein oder zwei Konter hat Heilbronn gar nichts mehr gemacht. Wir haben sie erdrückt«, so Grimminger. Aber erneut blieben zu viele Chancen ungenutzt - die Partie wurde deshalb trotz der Überlegenheit zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Erst ein »geiler Freistoß« von Edeltechniker Christos Chatzimalousis, der später mit Rot vom Platz musste, brachte den Anschluss (83.). Zwei Zeigerumdrehungen später war Joker Marko Drljo zur Stelle und stellte auf Unentschieden.

»Theoretisch hätten wir das Spiel auch neun zu drei gewinnen können«

Den Schlusspunkt der Nervenschlacht setzte ein großer Gewinner der vergangenen Wochen. Der 19 Jahre junge Giuliano Iannuzzi, der vor der Saison aus der A-Jugend des SSV Reutlingen gekommen war, nutzte das Getümmel im Heilbronner Strafraum nach einer Flanke und drückte den Ball über die Linie (90. +3). Bereits im Pokal gegen die TSG Balingen stand der Abwehrspieler in der Startformation und überzeugte seinen Trainer mit einer »überragenden zweiten Halbzeit«. Im namhaft besetzten Team macht sich der Linksfuß zuletzt unverzichtbar und dürfte auch in den kommenden Begegnungen zum Einsatz kommen.

Schmerzlich vermisst wurde Abwehrchef Markus Wagner (Knieprobleme aufgrund hoher Belastung) und seine Erfahrung. Insgesamt machten die hoch gehandelten Reutlinger es Heilbronn bei den Gegentreffern zu leicht, auch wenn die Heimelf sich kaltschnäuzig präsentierte und fast jede Möglichkeit nutzte. "Theoretisch hätten wir das Spiel auch neun zu drei gewinnen können. Das Problem ist, dass alle Chancen, die wir gerade zulassen, Tore sind. Deshalb müssen wir einfach noch weniger zulassen", meinte Grimminger, der trotzdem "extrem stolz" auf das Comeback seines Teams war. "Eine unglaubliche Charakterleistung unserer Mannschaft – und ein Auswärtsspiel, das so schnell niemand vergessen wird, zumal wir nach der Niederlage in der vergangenen Saison gegen den VfR Heilbronn noch eine offene Rechnung zu begleichen hatten", schrieb der Verein in den sozialen Medien. Dem war nicht viel mehr hinzuzufügen." (GEA)