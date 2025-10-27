Unglückliche Niederlage für die SGM Mössingen/Belsen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LUSTNAU. Die SGM Mössingen/Belsen kassierte in der Tübinger Fußball-Kreisliga A ihre zweite Saison-Niederlage, liegt aber weiterhin auf dem zweiten Platz. »Wir haben überaus unglücklich verloren«, sagte Mössingens Spielertrainer Stefan Mader nach dem 1:2 beim TSV Lustnau. Mit der Art und Weise, wie sein Team auftrat, war Mader zufrieden: »Wir haben in der zweiten Halbzeit gedrückt ohne Ende. Demir Deliu und Devon Ekotto scheiterten an der Latte.« Vor dem Tor fehle seiner jungen Elf noch die Kaltschnäuzigkeit.

Mader freut sich nun auf das Derby am Freitag (19 Uhr), wenn die SGM auf dem Belsener Kunstrasenplatz den Aufsteiger SF Dußlingen erwartet. Die Dußlinger erkämpften sich gestern ein 1:1-Remis gegen den SV Wurmlingen. »Wir hätten gewinnen müssen«, berichtete Dußlingens Spielertrainer Mario Lukic. Patrick Hähl hatte mit einem Lattenknaller Pech. (GEA)