U 16 des SSV Reutlingen steigt aus der Verbandsstaffel ab

REUTLINGEN. Bittere Pille für den SSV Reutlingen: Die U 16 steigt trotz einer respektablen Ausbeute von 30 Punkten aus 26 Spielen aus der Fußball-B-Junioren-Verbandsstaffel ab. »Super-schade«, meinte SSV-Sportvorstand Christian Grießer. »Jetzt wollen wir nächste Saison in der Landesstaffel angreifen und versuchen, auf Anhieb in die Verbandsstaffel zurückzukehren.«

Die B-Junioren des VfL Pfullingen gewannen gegen den FSV Hollenbach 5:1 (2:1) und schlossen die Runde auf Platz sechs ab. Kristian Matic erzielte drei Tore. Zudem traf Luca Baum. Hollenbach steuerte noch ein Eigentor bei. »Wir konnten in der Tabelle einige namhafte Teams hinter uns lassen«, ist Trainer Alex Tadic stolz auf sein Team. Die Pfullinger A-Junioren spielten in Hollenbach 4:4 (1:1)-Unentschieden und beendeten die Runde in der Verbandsstaffel auf Rang acht. Jakob Kuhle (2), Finn Beck und Fabiano Freitas waren für den VfL erfolgreich. (kre)