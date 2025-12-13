U 18 des SSV Reutlingen gewinnt Vorturnier: Alle Infos zum 1. NTRT-Hallencup in Reutlingen

Das Quali-Turnier des NTRT-Cups ist absolviert. Der TSV Mähringen II und die Young Boys Reutlingen II haben sich nicht für das Hauptturnier qualifiziert.

REUTLINGEN. Das Teilnehmerfeld beim Budenzauber in der Reutlinger Storlach-Halle ist komplett. Beim Qualifikationsturnier des 1. NTRT-Hallenfußball-Cups haben sich am Samstag die besten vier Mannschaften für das Hauptturnier am Sonntag qualifiziert. Die Glücklichen sind: Croatia Reutlingen II, die U 18 des SSV Reutlingen, FV Radnik Sindelfingen und der TSV Altdorf. Im Quali-Finale setzte sich die U 18 der Nullfünfer mit 3:1 gegen Croatia II durch.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A:

SV Croatia Reutlingen, SGM Dettingen/Glems, TSV Ofterdingen, Croatia Stuttgart, TSV Altdorf

Gruppe B:

VfL Nagold, FC 07 Albstadt, SF Gechingen, VfL Pfullingen U19, FV Radnik Sindelfingen

Gruppe C:

VfL Pfullingen, BSV 07 Schwenningen, SG Reutlingen, SSV Reutlingen U19, SSV Reutlingen U 18

Gruppe D:

TSV Bernhausen, SSC Tübingen, SV 03 Tübingen, FC Frickenhausen, Croatia Reutlingen II

Das Auftaktspiel bestreitet der SV Croatia Reutlingen um 9.30 Uhr gegen den TSV Altdorf. Der Erste und Zweiter einer Gruppe kommen jeweils weiter. Das erste Viertelfinale in der K.o.-Runde steigt um 17.38 Uhr. Der Beginn des Halbfinals ist auf 18.26 Uhr angesetzt. Welche Mannschaft den Pokal des 1. NTRT-Cups am Sonntagabend in der Storlach-Halle in die Höhe streckt, entscheidet sich ab 19.12 Uhr. Die Spieldauer beträgt jeweils neun Minuten. Es wird mit einer Rundumbande gespielt. (GEA)