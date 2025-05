TuS Metzingen: Totgeglaubte leben länger

Nach dem 3:2-Sieg in Gomaringen haben die TuS Metzingen um Jack Rein (links), Efstratios Tzakis (mitte) und Telmo Teixeira Rebelo alles wieder in der eigenen Hand

METZINGEN. Totgeglaubte leben länger und so ist Fußball-Bezirksligist TuS Metzingen weiter voll im Rennen um den Klassenerhalt. Dabei waren die Metzinger am Mittwoch um kurz nach 20 Uhr eigentlich schon abgestiegen. Rückblick: Die TuS liegt in Gomaringen bis zur 92. Minute mit 1:2 zurück. Der direkte Konkurrent agiert in Unterzahl und stellt durch einen Konter beinahe sogar auf 3:1. Doch Metzingens Spielertrainer Ercan Acar, der zu diesem Zeitpunkt überall auf dem Platz zu finden ist, kratzt den Ball noch von der Linie, der von da an die Latte knallt und schließlich rausspringt. »In diesem Moment habe ich gewusst, dass wir es noch schaffen können«, sagt Acar dem GEA am Donnerstag. Rund zehn Minuten später sollte der Coach recht behalten.

Es geht um die Existenz

Die TuS Metzingen hat wahrlich keine einfache Saison hinter sich. Nach dem Rückzug von Großsponsor Straub klaffte eine gewisse Lücke in der Kaderplanung. Einige Spieler verließen den Klub, elf Zugänge wurden installiert. Bernd Hirschle, ein alter Bekannter bei der TuS, kehrte zurück auf die Metzinger Trainerbank. Nach mageren vier Punkten übergab er am zehnten Spieltag als Tabellenletzter an Acar – vor dem Hinspiel gegen den TSV Gomaringen. Mit dem neuen Trainer gelang auf Anhieb der zweite Saisonsieg, beim 2:1 gegen Gomaringen. Eine wirkliche Wende aber schaffte auch er bislang nicht. Und so verdichteten sich in den letzten Wochen die Zeichen, das der ehemalige Verbandsligist den Gang in die Kreisliga A antreten muss. »Es geht um unsere Existenz. Keiner weiß, welche Spieler den Abstieg mitmachen und ob wir unsere U 23 zurückziehen müssen«, erklärt Spielleiter Thomas Zimmermann.

Verrücktes Finish

Zurück in die Nachspielzeit am Mittwochabend. Angetrieben von der Rettungstat des Spielertrainers wirft die TuS nochmal alles nach vorne. Ein Schuss von Telmo Teixeira Rebelo lässt Gomaringens Schlussmann Christian Lauxmann nur nach vorne abprallen, Bledor Duraku schaltet am schnellsten und trifft zum 2:2. Doch in Anbetracht der tabellarischen Situation ändert auch der Ausgleich in der 92. Minute kaum etwas am nahezu feststehenden Abstieg. Doch die TuS und insbesondere Acar, sie hat noch diesen einen magischen Moment, der womöglich die verkorkste Saison retten kann.

Mit der letzten Aktion bekommen die Metzinger nochmal eine Ecke. Torwart Lauxmann aber faustet den Ball aus dem Strafraum. Das Spielgerät kommt im Rückraum zu Acar, der nicht zögert und direkt abzieht. Der Ball hebt ab und schlägt Sekunden später im Gomaringer Winkel ein – der 3:2-Siegtreffer Metzingen. »Das waren unheimliche Emotionen, da sieht man wie hart die ganze Mannschaft arbeitet. Jetzt sind wir wieder voll im Spiel«, resümiert der Torschütze.

Spannendes Saisonfinale mit Partien gegen die direkte Konkurrenz

In der Tat: Bei noch vier ausstehenden Partien werden die Karten im Abstiegskampf komplett neu gemischt. Zwar sind die Metzinger mit 18 Zählern noch immer Tabellenletzter, sie spielen aber noch gegen die direkten Konkurrenz aus Wurmlingen und Altingen. Zudem nehmen sich noch Gomaringen und Eningen, die ebenfalls hinten drin hängen, am 28. Spieltag gegenseitig die Punkte weg.

Sollten die Metzinger also eine Serie starten und es wie angenommen nur zwei direkte Absteiger geben wird, könnte die TuS tatsächlich nochmal den Kopf aus der Schlinge ziehen. »Wir werden ackern, uns voll reinhängen und kämpfen müssen«, sagt Acar und ergänzt aber grinsend: »Der Sport schreibt seine eigenen Geschichten und der Fußballgott hat uns noch diese eine Chance gegeben.« (GEA)