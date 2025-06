TuS Metzingen II mit starker Leistung ins Finale

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Die TuS Metzingen II steht im finalen Relegationsspiel um den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A. Die Mannschaft, die vom Trainerteam Antonio Grimaldi/Giuseppe Piracchio betreut wird, bezwang die SG Reutlingen II mit 2:1 (1:0). ,,Das war eine wirklich starke Leistung heute», lobte Thomas ,,Zimbo« Zimmermann, Spielleiter der TuS. Und weiter: ,,Jetzt haben wir ein Finale um den Aufstieg. Mal schauen, was da rauskommt.» Auf der Gegenseite gab sich SG-Trainer Dusan Vesenjak als fairer Verlierer: ,,Natürlich sind wir enttäuscht, aber Metzingen hat verdient gewonnen. Meine Jungs haben heute alles reingehauen.«

Die 200 Zuschauer auf dem Wannweiler Sportplatz mussten bis zur 14. Spielminute auf den ersten Torschuss der Partie warten. Reutlingens Torjäger Viktor Braun setzte sich im gegnerischen Strafraum durch, doch sein Abschluss landete in den Armen von Metzingens Schlussmann Argonnis Rrustemaj. In der Folge entwickelte sich eine zähe Partie, in der keine der beiden Mannschaften wirklich Torgefahr entwickelte.

1:0-Führung aus dem Nichts

Aus dem Nichts und mit dem Pausenpfiff brachte Anid Bajrami die Metzinger Zweite in Führung. Im Zuge der ersten gelungenen TuS-Angriffskombination servierte Damian Pirrachio den Ball für Bajrami, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Niveau der Partie besser. In der 68. Minute setzte Metzingens Christian Petrelli den Aufstiegshoffnungen der SG ein jähes Ende. Wieder tankte sich Pirrachio auf der rechten Seite durch und wieder fand seine flache Hereingabe, diesmal in Person von Petrelli ,einen Abnehmer – 2:0.

Der Anschlusstreffer für die zweite Garde des Bezirksligisten, erzielt von Andreas Bäuerle in der fünften Minute der Nachspielzeit, kam für die Orschel-Hagener zu spät. ,,Wir haben keine Chancen kreiert und waren offensiv einfach zu harmlos", brachte Vesenjak die Defizite der SG auf den Punkt. Während die TuS ihr Finale um den Aufstieg in die A-Liga bekommt (am Samstag, 21. Juni, geht's in Zainingen gegen den TSV Sondelfingen II), möchte die SG in der kommenden Spielzeit einen neuen Anlauf starten. (GEA)