TuS Metzingen gewinnt beim GSV Hellas 3:2

REUTLINGEN. »Hellas war stärker als erwartet«, berichtete TuS-Trainer Zizino Teixeira Rebelo nach dem vierten Saisonsieg und dem Sprung auf Platz vier in der Tabelle. Die Metzinger A-Liga-Fußballer setzten sich beim GSV Hellas Reutlingen mit 3:2 (2:1) durch. Telmo Teixeira Rebelo erzielte alle drei Tore für die TuS, zwei Mal war er per Strafstoß erfolgreich. Schiedsrichter Martin Frisch musste alle Register ziehen, um diese Begegnung über die Bühne zu bringen. Wegen eines Stromausfalls wurde das Spiel eine halbe Stunde unterbrochen.

Danach wurde an der Kreuzeiche auf einem anderen Platz weitergespielt. »Ich will das Team in dieser Saison stabilisieren, die Jungs geben Gas«, beschreibt Trainer Teixeira Rebelo seine Aufgabe. Das Verfolgerduell zwischen dem SV Degerschlacht und dem TSV Oferdingen endete 0:0. »Wir haben völlig unnötig zwei Punkte liegen lassen«, ärgerte sich Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger. In der zweiten Halbzeit habe sein Team Chance um Chance herausgespielt, aber auch Chance um Chance versemmelt.

Im fünften Spiel hat der Frauen-Landesligist FC Engstingen seinen ersten Punkt auf die Habenseite gebracht. Dem Aufsteiger gelang im Bezirks-Derby beim SV Unterjesingen ein 2:2 (2:2)-Unentschieden. (kre)