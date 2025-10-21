TSV Sondelfingen wird vom TSV Lustnau im Spitzenspiel überrollt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Verbandsliga-Fußballerinnen des TV Derendingen sind nach sechs Spielen weiterhin sieglos. Im Kellerduell gegen den SV Musbach musste sich der Oberliga-Absteiger mit einem 3:3 (2:1)-Unentschieden begnügen. Derendingen führte bis zur 85. Minute mit 3:1. TVD-Trainer Michael Mang verstand nach Spielende die Fußballwelt nicht mehr: »Ich suche normalerweise nie die Schuld beim Schiedsrichter, aber in diesem Spiel hatte der Unparteiische vier katastrophale Fehlentscheidungen, die uns das Genick brachen.« Derendingen wurden zwei Tore wegen angeblicher Abseitsstellung aberkannt. Zudem fielen die letzten beiden Gegentore nach fragwürdigen Freistoß-Entscheidungen.

Der TSV Lustnau ist in der Zweier-Staffel der Landesliga nicht zu stoppen. Das Team von Trainer Frieder Erne überrollte im Derby und Spitzenspiel den TSV Sondelfingen mit 6:1 (5:1). Diese Lustnauer Elf scheint auf dem Weg in Richtung Verbandsliga nicht aufzuhalten zu sein – nach sechs Spieltagen haben die Lustnauerinnen bereits satte fünf Punkte Vorsprung auf den Zweiten TSV Tettnang II. »Ein großes Lob an mein Team. Die erste Halbzeit war herausragend, die zweite sehr solide«, sagte Lustnaus Trainer Frieder Erne.

Vier Tore gingen auf das Konto von Leonie Weber. Die 23 Jahre alte ehemalige Junioren-Nationalspielerin, die vor Beginn der Runde zum TSV Lustnau kam, spielte früher für Bayern München II in der 2. Bundesliga. Weber brachte Lustnau nach Vorarbeit von Tanaya Betz in Führung. Dann traf Betz nach Zuspiel von Weber. Das Sondelfinger Ehrentor markierte Jule Bieber per Handelfmeter. Weber sorgte nach einer Ecke von Pauline Berlet für das 3:1. Für das 4:1 zeichnete Betz verantwortlich. Betz leistete schließlich die Vorarbeit zum 5:1 von Weber. Auch das 6:1 erzielte – nach einer Flanke von Hannah Guhl – Weber. Lustnau hatte zudem bei Lattenschüsssen von Weber und Jana Kirsamer Pech. (GEA)