TSV Sondelfingen mit Blitzstart

REUTLINGEN. Die Landesliga-Fußballerinnen des TSV Sondelfingen gelang ein 5:1 (3:0)-Kantersieg gegen den SV Mietingen. »Wir wollten gegen den Tabellen-Neunten ein schnelles Tor erzielen, das ist uns gelungen«, berichtete Sondelfingens Trainer Siyami Türker. Luisa Franzmann in der sechsten und Anna Grüninger mit ihrem 16. Saisontreffer in der siebten Minute stellten früh die Weichen auf Sieg. »Wir waren überlegen und hatten alles im Griff«, so Türker.

Vor den drei letzten Spieltagen herrscht an der Tabellenspitze ein dichtes Gedränge. Der TSV Lustnau, der vom ersten Spieltag an auf Platz eins rangierte, hat seine Spitzenposition nach dem 1:1 (1:0) gegen den FC Blau-Weiß Bellamont verloren. Tanaya Betz brachte Lustnau nach Vorarbeit von Lea Henes in Führung. »Zurzeit fehlt uns nach vorne die Durchschlagskraft, wir spielen zu wenige Chancen heraus. Die Punkteteilung entspricht dem Spielverlauf«, urteilte Lustnaus Trainer Frieder Erne.

Vor den letzten drei Spieltagen herrscht an der Tabellenspitze Spannung pur. Die SG Altheim, der TSV Lustnau, TSV Sondelfingen und der TSV Albeck dürfen sich Chancen auf den Titel oder Relegationsplatz zwei ausrechnen. Am letzten Spieltag am Samstag, 31. Mai, kommt es zum Bezirks-Derby zwischen Sondelfingen und Lustnau. (kre)