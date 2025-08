TSV Sondelfingen gewinnt SG-Sportwoche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fast alle Jahre wieder lädt die SG Reutlingen Vereine aus der Region im Rahmen der Sommervorbereitung zur Sportwoche in die Gartenstadt Orschel-Hagen ein. Seit 1970 stemmte der ehemalige Landesligist das traditionsreiche Turnier - abgesehen von einer sechsjährigen Auszeit zur Jahrtausendwende und der Corona-Zwangspause in 2020 - diesmal zum mittlerweile 49. Mal. Für die Jubiläumsveranstaltung haben die Organisatoren um Co-Abteilungsleiter Thomas Angerbauer Großes vor. »Dann rocken wir das Ganze noch mal richtig«, kündigte Mitstreiter Alexander Röstel bei der Siegerehrung unter tosendem Applaus an.

Zehn Tage Fußball pur haben die vier bis zum Sonntag übrig gebliebenen Mannschaften in den Beinen. Nach den drei Vorrundenspielen in den drei Gruppen folgten am Samstag die Viertelfinals, ehe mit der gastgebenden SG und Debütant Genkingen die ersten beiden Vorschlussrunden-Teilnehmer um 13 Uhr den ersten Finalisten ausspielten. Im Elfmeterschießen setzte sich dabei der Newcomer mit 5:4 im Elfmeterschießen (1:1, 1:1) durch. Endspiel-Gegner war Sondelfingen, das unter anderem dank Doppeltorschütze Patrick Allzeit dem Vorjahressieger VfL Pfullingen U19 durch ein 3:1 (2:1) das Nachsehen gab.

Der erst in der Sommerpause von Absteiger SV Ohmenhausen nach Sondelfingen gewechselte Allzeit war es auch, der seine Farben im Finale gegen die Älbler durch seinen zehnten Turniertreffer im sechsten Spiel in Führung schoss. Coach Philipp Staneker attestierte dem 23 Jahre alten Goalgetter, der zudem noch vier Tore seiner Teamkollegen vorbereitet hatte »eine super Entwicklung im bisherigen Verlauf der Vorbereitung«. Dem späten Ausgleich durch einen verwandelten Foulelfmeter von Genkingens Jan-Luca Ebinger in der Nachspielzeit (60.+1) folgte zu Beginn der zweimal fünfminütigen Verlängerung die frühzeitige Entscheidung durch ein Eigentor des Mannschaftskameraden Benedetto Graziano (62.).

»Ich hätte lieber den großen Siegerpokal gehabt. Den hätten wir dann vollmachen können«, erklärte Daniel Saur, der nach der 1:2 (1:1, 0:1)-Niederlage immerhin zum besten Feldspieler des Turniers ausgezeichnet wurde. Nach dem Halbfinal-Aus beim Lichtensein-Pokal am vorvergangenen Wochenende folgt auf die sechs Spiele bei der SG-Sportwoche am Dienstag noch ein Test gegen Wittlingen. Spielerischer, als die der Mannschaft von Trainer Marco Knoll, kann eine Vorbereitung kaum sein.

Zum besten Torhüter wurde Benedikt Mundry ernannt. Er hatte im Wechsel mit Youngster Benjamin Rüdele erfolgreich den Sondelfinger Kasten weitestgehend sauber gehalten. »Über das ganze Turnier gesehen waren wir mit 23:5 Toren die beste Mannschaft«, konstatierte Coach Staneker und war »stolz darauf, was die Jungs geleistet haben. Am Ende war die Kraft weg und es war purer Wille«. (GEA)