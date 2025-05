TSV Sondelfingen gegen TSV Lustau: Endspiel in Sondelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Hochspannung in der Frauen-Landesliga. Am letzten Spieltag gibt es auf dem Sportgelände des TSV Sondelfingen quasi ein Endspiel um Relegationsplatz zwei. Und zwar stehen sich am Samstag ab 17 Uhr die Fußballerinnen des TSV Sondelfingen (Zweiter mit 42 Punkten) und der TSV Lustnau (Dritter mit 41 Zählern) gegenüber. Im Klartext: Dem Sondelfinger Team von Trainer Siyami Türker reicht ein Unentschieden zum Einzug in die Relegation zur Verbandsliga. Mit einem Sieg und einer Niederlage von Spitzenreiter SG Altheim würden die Sondelfingerinnen sogar die Meisterschaft eintüten.

Am vorletzten Spieltag gewann Sondelfingen beim SV Unterzeil-Reichenhofen mit 5:1 (2:0). »Wir zeigten ein gutes Spiel und waren über die gesamte Spielzeit hinweg überlegen«, berichtete Türker. In den zurückliegenden neun Spielen hat Sondelfingen 25 Punkte geholt. Dagegen zeigt beim TSV Lustnau, der in Oberreichenbach 0:2 (0:1) verlor, die Formkurve nach unten. In den jüngsten vier Partien holte das Team von Trainer Frieder Erne, das lange Zeit souverän die Tabelle anführte, nur vier Punkte. (kre)