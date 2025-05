TSV Mähringen jubelt erneut spät, TSV Betzingen trifft erneut sieben Mal

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am 26. Spieltag der Reutlinger A-Liga sah die SGM Dettingen/Glems II kein Land beim Tabellenzweiten TSV Sickenhausen. Der Tabellenzweite gewann mit 6:0. »Wir hatten keine Chance und haben in der ersten Halbzeit vier Tore kassiert. Ich habe heute kaum Spieler zusammenbringen können. Die Sickenhäuser haben es gut runtergespielt«, fasste der neue SGM-Trainer Martin Schuster zusammen.

Mit einem 3:2-Auswärtssieg beim SV Degerschlacht bleibt der TSV Mähringen den Sickenhäusern auf den Fersen. Nach einem schlechten Start in die Partie übernahmen die Mähringer erst in Hälfte zwei die Kontrolle über die Partie. »Wir hätten zur Pause hinten liegen müssen«, so Mähringens Trainer Uli Ruoff. Der Knackpunkt: »Die Degerschlachter haben nach einer Stunde konditionell stark nachgelassen«. So konnte Christoph Bertram nach einem Gewusel im Degerschlachter Strafraum ausgleichen und Co-Spielertrainer Aziz Bouali zum Sieg einköpfen.

Giuliano Libeccio mit »Tor des Jahres«

Im Abstiegskampf setzte der Anadolu SV Reutlingen mit einem 5:0-Heimsieg gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen ein Ausrufezeichen. Anadolus Torjäger David Awassi traf vierfach. »Das ist natürlich eine Arbeit des ganzen Teams. Wir sind in einem Umbruchjahr. Jetzt läuft es gut und wenn du bei einer Leistung wie heute einen Awassi vorne drin hast, macht der dir vier Dinger«, erklärte Anadolus Trainer Muhammer Musturuk.

Zum zweiten Mal in Folge trafen die abstiegsbedrohten Betzinger sieben Mal ins Schwarze. Beim 7:3-Heimsieg gegen den SV Ohmenhausen trügt das Ergebnis jedoch. »Heute war der Gegner auch wirklich defensiv sehr unsicher. Dennoch ist bei uns vorne der Knoten geplatzt. Das Spiel war genauso wie vergangenes Wochenende. Defensiv waren wir wieder zu unsauber«, haderte Betzingens Trainer Mario Kienle trotz des klaren Erfolgs. Ein Traumtor gelang Giuliano Libeccio zum 4:1, als er einen Freistoß von der Auslinie auf 16er-Höhe in den Winkel schoss. »Absolutes Tor des Jahres«, jubelte Kienle.

SV Rommelsbach wieder hoffnungsvoll

Mit einem 4:1-Heimsieg wahrte der SV Rommelsbach die Chance auf den Ligaverbleib. Dank einer guten Chancenverwertung und einer starken Leistung des Rommelsbacher Torhüters Sahin Cantürk gewannen die Gastgeber deutlich. Aufgrund vieler Ausfälle halfen gleich mehrere Spieler der Zweiten aus. »Besonders stark war der Spielertrainer der zweiten Mannschaft, Alexander Waidele. Er hat zwei Dinger aufgelegt«, berichtete Trainer Tim Gudovius. Außerdem betonte er die gute Kommunikation zwischen den Mannschaften.

Weder um Auf- noch gegen den Abstieg ging es beim 2:1-Heimsieg der Young Boys Reutlingen U23 gegen den TSV Oferdingen. »Es war ein offener Schlagabtausch. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Jetzt gilt es, den fünften Platz zu halten«, wertete Young-Boys-Trainer Miguel da Silva den Heimsieg. Außerdem schlug der TSV Sondelfingen den FC Mittelstadt mit 5:0. (GEA)