TSV Mägerkingen siegt im Endspurt

MÄGERKINGEN. Der B-Ligist TSV Mägerkingen zog dank eines starken Endspurts in die zweite Pokalrunde im Bezirk Oberschwaben ein. Beim 2:0 gegen den TSV Riedlingen II trafen Fatih Avci und Sven Wiesemann in der Schlussphase für Mägerkingen. Siegreich waren auch die A-Ligisten SGM Bronnen/Neufra und SGM Alb-Lauchert. Bronnen/Neufra setzte sich beim TSV Sigmaringendorf mit 5:3 nach Elfmeterschießen durch. Alb-Lauchert feierte beim 8:1 beim FC Krauchenwies/Hausen II einen Kantersieg. Tobias Heißel, Valentin Stapel und Brian Bischoff erzielten je zwei Tore. (kre)