TSV Holzelfingen siegt 5:3 im A-Liga-Kellerduell gegen die SGM Hayingen

HOLZELFINGEN. »Mit der Leistung bin ich zu 100 Prozent zufrieden. Nach der 0:3-Niederlage gegen Lautertal letzte Woche war es für uns wichtig eine Reaktion zu zeigen. Das war eine Mentalitätsfrage, die wir sehr gut umgesetzt haben«, berichtete Sven Bahnmüller, Trainer des TSV Holzelfingen, nach dem 5:3 (2:1)-Sieg im Kellerduell der Kreisliga-A Münsingen gegen die SGM Hayingen.

Holzelfingen ging nach einem fußballerisch schönen Spielzug früh (6.) in Führung. Die SGM glich kurze Zeit später durch ein Tor aus, das man laut Bahnmüller auf diese Art und Weise nie kassieren dürfte. Danach erarbeiteten sich die Hausherren durch ihre nun spielbestimmende Spielweise ein deutliches Chancenplus.

Chancenwucher wird bestraft

Kurz vor der Pause war es Marvin Bechtloff der den Ball durch einen sehenswerten Schlenzer unhaltbar unter die Latte setzte. Mit der ersten Aktion nach der Halbzeit verpasste der TSV Holzelfingen das vorentscheidende 3:1 und scheiterte in der Folge mehrfach am Hayinger Schlussmann Alexander Kohler.

Der fahrlässige Umgang mit den eigenen Torchancen rächte sich durch den 2:2-Ausgleichstreffer, als Hayingens Xaver Bayer eine Flanke per Direktabnahme im Tor versenkte. »Die Chancenverwertung ist ab und zu ein Manko bei uns, vor allem weil wir den Gegner damit im Spiel halten und danach durch individuelle Fehler häufig Gegentore kassieren«, sagte Bahnmüller. Doch seine Mannschaft ließ sich durch den Ausgleichstreffer nicht aus der Bahn werfen und erzielte binnen acht Minuten durch Treffer von Bennett Werz (58.) und Samuele Hanle (65.) das 3:2 und 4:2. Kommende Woche geht es für den TSV Holzelfingen im nächsten Sechs-Punkte-Spiel gegen die TSG Münsingen. »Wir sind fast immer 20 Mann im Training, weshalb wir überragend trainieren können. Den Rückenwind möchten wir mitnehmen und in Münsingen etwas Zählbares mitnehmen«, berichtete Bahnmüller. Das Fazit von SGM Trainer Erich Kraus fiel hingegen ernüchternd aus: »Das war unsere schlechteste Saisonleistung. Wir haben alle Tugenden, die zum Fußball dazugehören, vermissen lassen. Wenn wir uns unserer Tabellensituation nicht bewusst sind, können wir noch in Teufels Küche kommen«. (GEA)