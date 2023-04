TSV Hirschau im Halbfinale des Bezirkspokals

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bezirksligist TSV Hirschau steht im Halbfinale des Bezirkspokals. Die Jungs von Marco Calderaro gewannen mit 2:1 (1:0) beim A-Ligisten TSV Lustnau. »Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, und hatten Glück, nicht in die Verlängerung zu müssen«, resümierte Calderaro. Nach einer Ecke, die Janis Lövesz per Kopf veredelte, gingen die Hirschauer in Front. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber mit der ersten Gelegenheit die Chance auf den Ausgleich. Aber Hirschaus Schlussmann Fazli Krasniqi parierte glänzend. Nach der Drangphase kamen aber die Hirschauer aber wieder mehr zu Chancen und Cihan Canpolat nutzte eine gute Passkombination zum 2:0. In der Folge schien das Spiel entschieden, doch per Kopfball nach einer Ecke erzielte Richard Sonnengrün den 1:2-Anschluss. Und nur eine Aktion später rettete Krasniqi erneut den TSV Hirschau. (GEA)