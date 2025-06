TSG Tübingen: Wichtiger Sieg für den Klassenerhalt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Verbandsliga hat die TSG Tübingen den FC Esslingen vor gut 400 Zuschauern mit 3:1 (2:1) besiegt und bleibt damit im Rennen um den Klassenerhalt. Nach dem dritten Tübinger Sieg in Folge wurden von beiden Kontrahenten eifrig die anderen Ergebnisse abgerufen. »Der Spieltag ist super für uns gelaufen. Noch ist nichts gewonnen, doch wir können mit breiter Brust und Selbstvertrauen nächste Woche nach Neckarsulm fahren«, sagte TSG-Trainer Michael Frick.

Türkspor Neckarsulm sicherte sich durch einen 4:0-Sieg in Dorfmerkingen vor dem letzten Spieltag die Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg. Insgesamt spielen noch sechs Teams um den Ligaverbleib, die Unistädter belegen aktuell den zehnten und ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Gäste mit zwei Lattentreffern

Bei hitzigen und schwülen Temperaturen gingen beide Mannschaften das Spiel gemächlich an, die Kräfte wurden eingeteilt. Die Frick-Elf stand defensiv gut und hatte während der ersten Halbzeit immer wieder gute Aktionen nach vorne. Nach einem Doppelpass zwischen Noah Dörre und Constantin Zeyer zirkelte Dörre in der 15. Minute den Ball im Strafraum ins rechte Eck zur 1:0-Führung, Esslingens Torwart Paul Ulmer war noch dran. Ein Spielzug aus dem Lehrbuch führte dann zum 2:0: Über Julio Leito Gourgel, Zeyer und Dörre erzielte Philipp Biermann aus ähnlicher Position den zweiten Tübinger Treffer. Defensiv mussten die Hausherren immer wieder in höchster Not klären.

So beispielsweise Tim Brändle (10. Minute) und Yannick Zenner (16.). In der 32. Minute verkürzte Lukas Glaser, einst für den SSV Reutlingen und VfL Pfullingen am Ball, per Kopf zum 1:2. Die Defensive und TSG-Schlussmann Tom Mang konnten den Ball nicht entscheidend klären. Glück hatte der Gastgeber zudem in der 42. Minute, als Glaser einen Lupfer nur auf Latte setzte. Nach dem Seitenwechsel stand die Frick-Truppe weiter defensiv kompakt und suchte über Konter nach einem weiteren Treffer.

So in der 55. Minute, als Dörre einen Handelfmeter zum späteren 3:1-Endstand verwandelte. Eine Flanke von Jan Rieger ging an die Hand von FCE-Kapitän Aleksandar Mojasevic, Regionalliga-Schiedsrichter Marvin Monninger zeigte auf den Punkt. »Das war ein Wirkungstreffer, damit haben wir Esslingen den Zahn gezogen«, sagte Dörre nach der Partie.

Der Referee ließ viele Aktionen laufen, insgesamt gab es auf beiden Seiten nur zwei Verwarnungen. Rieger hatte in Minute 74 Glück, dass er nach einem Foul an Marc Zaidman nicht vom Platz musste.

Zwei Minuten später wechselte Frick seinen Defensivspieler gegen Christoph Hollnberger aus. Die Gäste um Trainer Dominik Eitel versuchten nochmals alles, scheiterten aber oft an der guten Defensive der TSG um Tim Herrmann, Tim Brändle und Leitao Gourgel. Das Spielglück war ebenfalls auf Tübinger Seite: Jonas Eichinger knallte den Ball in der 88. Minute aus zwei Metern an die Latte. Mang rettete in Minute 84 als letzter Mann gegen Ben Düdder. (GEA)