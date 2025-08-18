TSG Reutlingen mit zwei Teams im Pokal

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Klaus Sulz, seines Zeichens Pokalspielleiter des Fußball-Bezirks Alb, hat die zweite Runde im Cup-Wettbewerb ausgelost, die überwiegend am Mittwoch ausgetragen wird. Am morgigen Dienstag findet eine Partie statt – die SGM Mössingen/Belsen erwartet den Tübinger A-Liga-Rivalen SV Neustetten. Vier Begegnungen gehen am Donnerstag über die Bühne. Abgeschlossen wird die zweite Runde mit zwei Spielen in der nächsten Woche. Bermerkenswert: Die TSG Reutlingen ist noch mit zwei Mannschaften, die in der Punkterunde in der Kreisliga B angesiedelt sind, am Start. Die Erste erwartet am Mittwoch den TSV Betzingen II, die Zweite der TSG gastiert ebenfalls am Mittwoch beim FC Dottingen-Rietheim. Im Rennen sind noch zwölf Bezirksligisten. Zu einem reinen Bezirksliga-Duell kommt es in der zweiten Runde aber nicht. (kre)