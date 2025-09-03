Trotz kleiner Hoffnung zur Pause: VfL Pfullingen verliert beim SSV Ulm mit 1:7

Bitte aktivieren Sie Javascript

ULM. Wenn im Duell David gegen Goliath die Heimfans beim Pausenpfiff die eigene, hochfavorisierte Mannschaft mit Buh-Rufen auf den Weg in Richtung Umkleidekabine schicken und dazu noch Vorstand-Raus-Gesänge anstimmen, dann kann etwas gehörig nicht stimmen. »Auswärtssieg, Auswärtssieg«, skandierten auf der anderen Seite dagegen die etwa 250 mitgereisten und lautstarken Anhänger des VfL Pfullingen im ehrwürdigen Donaustadion mit seinen vier 25 Meter hohen Flutlichtmasten am Mittwochabend.

Was nach einer Träumerei der Fans des Landesligisten aussieht, war zur Halbzeitpause vor 2.084 Zuschauer in der WFV-Pokal-Achtelfinal-Begegnung gegen den derzeit strauchelnden Zweitliga-Absteiger SSV Ulm 1846 bei einem Pausenstand von 1:1 gar nicht so abwegig. »Wir verteidigen es leidenschaftlich. Auf die im Vorfeld angekündigte Chance haben wir gewartet und sie kam«, sagte VfL-Sportvorstand Jan Herrmann dem GEA in der Pause. Er hatte am Dienstag davon gesprochen, dass das junge Team immer wieder Nadelstiche setzen wolle. Und genau das taten die Pfullinger, auch wenn die Offensivspieler gegen die physisch starken Ulmer Verteidiger meistens an ihre Grenzen stießen. Aber eben nur meistens. Denn dann kam die 42. Minute.

Riesenpatzer von Ulm-Keeper Schmitt

Der fleißige und wieselflinke Flügelstürmer Philipp Kendel lief nach einem Tiefenpass auf den weit aus dem Tor geeilten Ulmer Schlussmann Max Schmitt zu. Der Keeper kam zunächst recht entspannt vor dem 20-Jährigen an den Ball, legte sich die Kugel aber sehr unglücklich nach hinten und direkt in den Lauf von Kendel. Das VfL-Eigengewächs stand plötzlich alleine vor dem Tor und musste nach dem Riesenbock des jungen Torwarts aus rund 20 Metern den Ball nur noch ins leere Gehäuse zum 1:1 schieben.

»Ich habe erst im Nachhinein darüber nachgedacht, was gewesen wäre, wenn der Schuss daneben gegangen wäre. Dieser Moment, im Ulmer Donaustadion ein Tor zu schießen, hat sich wirklich geisteskrank angefühlt«, berichtete der Pfullinger Torschütze nach der Partie mit einem Strahlen im Gesicht. Ein witziger Nebenfakt: Vor fast genau einem Jahr hatte Bayern-Legende Thomas Müller in der ersten DFB-Pokalrunde noch einen Doppelpack für die Münchner beim 4:0-Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde im Donaustadion geschossen.

Der Drittligist war 13 Minuten zuvor durch den langjährigen Dortmunder Jugendspieler Paul-Philipp Besong in Führung gegangen. Verdient? Wenn man den reinen Ballbesitz als Grundlage dafür nimmt, dann ja. Ansonsten hatte sich ein Tor der Spatzen nicht wirklich angekündigt. Es war insbesondere im ersten Spielabschnitt ein sehr enttäuschender und erschreckend ideenloser Auftritt der Mannschaft von Trainer Robert Lechleiter. Den 18. Tabellenplatz belegt man in der 3. Liga aktuell wohl nicht umsonst. Der VfL, der erstmals in dieser Saison ohne einen Zehner auflief und voll auf Schnelligkeit setzte, machte die Räume eng, die Spieler warfen sich leidenschaftlich in jeden Zweikampf und lauerten auf Konter. Der taktische Schachzug von Trainer Albert Lennerth ging auf, auch wenn viele Umschaltmomente ins Leere liefen.

Ulm trifft dreimal nach einer Ecke

Nach den Pfiffen der Fans zur Pause war man gespannt, wie sich der große Favorit in den zweiten 45 Minuten präsentiert. Doch nach nur wenigen Sekunden stand Pfullingens Kendel - natürlich nach einem schnellen Pass in die Tiefe - im Strafraum, scheiterte aber mit dem schwachen linken Fuß. Spätestens das dürfte für die Ulmer der letzte Warnschuss gewesen sein, schleunigst eine Schippe draufzulegen.

Dass die Echazstädter am Mittwochabend einem Drittligisten gegenüberstanden, sah man im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte zwar nicht wirklich, doch zeigten sich die Ulmer ganz im Sinne eines Profi-Teams abgezockt und stellten bis zum Schlusspfiff auf 7:1. Gleich drei Treffer erzielte Angreifer Andre Becker, zwei davon nach einer Ecke. Auch Verteidiger Jonas David traf nach einem Eckball. Kurzum: Effektiv ja, schön allerdings weniger. »Eckbälle sind in dieser Saison bislang unsere Achillesferse. Das müssen wir abstellen«, sagte Lennerth und ergänzte: »In den letzten 10, 15 Minuten hat die Kraft dann nachgelassen. 7 Gegentore müssen es nicht sein, 4 oder 5 wären okay gewesen. Ich bin aber zufrieden. Die Jungs haben das gezeigt, was sie am Samstag in der Liga gegen Ergenzingen nicht gemacht haben. Diese so wichtigen Tiefenläufe.«

Dass es am Ende doch deutlich wurde, schmälert die aufopferungsvolle Leistung des Underdogs keineswegs. VfL-Pressesprecher Timo Schyska sagte es treffend: »Das 1:1 zur Halbzeit kann uns keiner nehmen.« (GEA)