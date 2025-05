Trainer vom SC Sonnenbühl Flaig: Eine großartige Leistung

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Der Aufstiegskampf wird kribbelig. Alle drei Aufstiegsanwärter der Münsinger Fußball-Kreisliga A lösten ihre Aufgaben am gestrigen Mittwochabend mit Bravour. So gewann der FC Sonnenbühl seine Partie beim FV Bad Urach spektakulär mit 7:1. »Eine großartige Leistung der Mannschaft«, schwärmte Coach Sascha Flaig und lobte insbesondere die Ausbeute seiner Teams: »Wir haben das Spiel über die gesamte Dauer kontrolliert und auch die vielen Chancen verwertet, was uns in letzter Zeit nicht immer gelungen war.« Damit befinden sich die Sonnenbühler im Gleichschritt mit der SGM Bremelau/Granheim auf Rang zwei.

Bremelau/Garnheim löste die Aufgabe gegen die SGM Steinhilben/Trochtelfingen ihrerseits nicht weniger überzeugend mit 4:1. »Wir haben hier und da ein paar große Chancen liegen lassen«, meinte Bremelaus Trainer Jonathan Knehr. »Das war ein sehr reifer Auftritt der Mannschaft.« 14-Tore-Mann Nico Baier steuerte satte drei Treffer bei und schoss seine Farben somit fast im Alleingang zum Sieg.

Der Tabellenführer TSG Upfingen ließ sich ebenfalls kein Bein stellen und fuhr einen 4:0-Erfolg zu Hause gegen den FC Engstingen ein. »Es war heute wie schon in der vergangenen Woche«, führte Upfingens Trainer Ralf Luik aus. »Der Gegner wollte absolut nichts von uns wissen und stellte sich nur hinten rein. Selbst als es 0:3 stand, trauten sie sich kaum aus ihrer eigenen Hälfte.« Doch Luik hatte natürlich auch ein Lob für die zurückliegenden Auftritte seiner Schützlinge: »Ich bin sehr zufrieden. Wir spielen im Moment sehr seriös und erwachsen.«

Zweiter Sieg für TSG Münsingen

Mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg gegen die SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten baute der TSV Holzelfingen seine Ungeschlagen-Serie auf nunmehr sechs Spiele aus und findet sich im gesicherten Tabellenmittelfeld wieder. Pressewart Lukas Gauß war angetan: »Wir sind froh, mit diesem Sieg den achten Platz verteidigt zu haben. Es gab ein paar Phasen im Spiel, in denen wir nicht so gut aussahen, aber wenn wir unsere Chancen noch besser genutzt hätten, wäre der Sieg noch höher ausgefallen.«

Was zu Beginn der Rückserie so aussah, als würde die TSG Münsingen einen kleinen Lauf starten, entpuppte sich schnell nur als Strohfeuer und die Mannschaft von Avdullah Hajzeraj verfiel in alte Muster, verlor fünf Spiele in Folge. Nach langer Durststrecke gelang es dem Schlusslicht nun, einen 3:1-Erfolg gegen den Vorletzten SV Würtingen einzufahren. In der Endabrechnung könnte dieser Sieg noch wichtig werden, doch bis dahin müssten noch ein paar Punkte her. Mann des Spiels war Max Dennert, der alle drei Tore erzielte. (GEA)