Trainer-Rochaden bei den Favoriten in der Münsinger Kreisliga A

MÜNSINGEN. Am Sonntag fällt in der Münsinger Fußball-Kreisliga A der Startschuss für die Saison 2025/26. Bemerkenswert: Die Favoriten haben allesamt eine Trainer-Rochade vorgenommen. Beim FC Sonnenbühl kam Jonathan Knehr für Sascha Flaig, die SGM Bremelau/Granheim setzt auf Spielertrainer Jannik Lehner (für Knehr) und beim SV Hülben löste Ralf Luik das Duo Simon Christner/Keven Steudle ab. Hülben baut zudem auf Torjäger Christian Locher, der zuletzt für den VfL Pfullingen in der Verbandsliga am Ball war. Vergangene Saison führte Luik die TSG Upfingen zur Meisterschaft. Gelingt ihm dieses Kunststück nun mit dem SV Hülben?

Von den beiden Aufsteigern darf dem SV Auingen ein ordentlicher Mittelfeldplatz und dem FC Lichtenstein der Klassenverbleib zugetraut werden. Die Auinger haben den Betriebsunfall »Abstieg in die B-Liga« schnell repariert. »Vielleicht war der Abstieg ganz gut für uns. Wir konnten uns neu aufstellen und wollen nun den Schwung mitnehmen«, erklärt Marco Manz, der zuletzt als Spielertrainer fungierte und nun in die Rolle des Co-Spielertrainers schlüpft. Vergangene Runde stürmten die Auinger mit 19 Siegen und einem Unentschieden zur Meisterschaft. Michael Baltrusch erzielte 33, Manz 16 Tore. Neuer Chefcoach bei Auingen ist Stephan Maier, ein früherer Aktiver und Ur-Auinger, der zwischenzeitlich beim TSV Dettingen/Erms als Spieler, Co-Trainer und Trainer tätig war. »Die Verantwortlichen haben mich schon lange bearbeitet,dieses Jahr habe ich zugesagt«, berichtet Maier. »Wir wollen uns in der A-Liga etablieren«, gibt er als Devise aus. Das Manko: Ein schmaler Kader.

Der FC Lichtenstein um Torjäger Thomas Szymanski, der als SGM Unterhausen/Honau den Aufstieg bewerkstelligte und nun unter neuem Namen an den Start geht, nimmt laut Trainer Andreas Zwickl den Klassenerhalt ins Visier. »Zu Beginn fehlen viele Urlauber«, erklärt Zwickl, der große Stücke auf die Zugänge Laurent Kroner (Co-Spielertrainer), Michael Heller und Murat Mete hält. (GEA)