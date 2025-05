Trainer Keppler muss kein Vesper zahlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Keinen Sieger gab es in der Partie zwischen dem SV Nehren und dem SV Seedorf in der Fußball-Landesliga. Vor 100 Zuschauern trennten sich beide Kontrahenten mit einem torlosen Unentschieden. Die Begegnung glich einem Sommerkick, Torchancen waren Mangelware, wobei die Gäste in der Schlussminute noch die große Chance auf den Siegtreffer hatten. »Wir nehmen das Positive mit, indem wir kein Tor zugelassen haben«, sagte Seedorfs Trainer Emanuel Ingrao. In den letzten sechs Partien blieben die Seedorfer in fünf Partien ohne Gegentor.

Jonas Haag war in einer Kontersituation auf dem Weg in Richtung Nehrener Tor. Der Seedorfer Kapitän zog an Robert Keller vorbei und prüfte SVN-Torwart Michael Geiger, der in der 90. Minute den Punkt der Steinlachtäler festhielt. Es war das einzige Mal, dass Geiger in Aktion treten musste. Ein Seedorfer Sieg wäre dann doch des Guten zu viel gewesen. Der SV Nehren war über die gesamte Spieldauer die aktivere Mannschaft, Seedorf verteidigte gut. Marco Binder (23. Minute) und Raphael Nill (66.) hatten für die Steinlachtäler mit zwei Schüssen über das Tor noch die besten Möglichkeiten. »Schade, wir hätten mit einem Sieg nochmals Rang vier angreifen können. Positiv aus Trainersicht ist, dass ich kein Vesper zahlen muss«, scherzte Keppler, was nach jeweils drei Siegen in Folge eintritt. Tim Staiger wurde in seinem letzten Heimspiel verabschiedet, die Verletzung von Florian Weiß stellte sich als Muskelbündelriss in der Hüfte heraus. »Ich werde längere Zeit ausfallen«, so Weiß. (GEA)