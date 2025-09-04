Tim Jäth: Von den Young Boys zum Co-Spielertrainer in Eningen mit 25 Jahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ungewohnt ist es nach wie vor, Tim Jäth im grün-weißen-Trikot des TSV Eningen im Arbachtal kicken zu sehen. Denn bislang war es ganz klar so: Die Young Boys Reutlingen ohne den 25-Jährigen? Das war nicht wirklich vorstellbar. Schließlich lief Jäth, der von allen nur »Yeti« genannt wird, im Aktivenbereich bis zu diesem Sommer ausschließlich für den ambitionierten Club von Präsident Thorsten Bauer auf. Er ist der letzte verbliebene Spieler im Kader des Reutlinger Verbandsligisten gewesen, der bereits 2019 zu Bezirksliga-Zeiten bei den Young Boys war. Dieses Kapitel ging jetzt aber zu Ende.

»Das sind alles meine Freunde. Auch mit Trainer Volle Grimminger habe ich nach wie vor ein Hammerverhältnis«, berichtet Jäth im Gespräch mit dem GEA. Warum aber hat sich der langjährige Leistungsträger dann für einen Abschied bei seinem Herzensclub entschieden? »Ich habe beruflich eine Weiterbildung gemacht, deshalb habe ich den Urlaub nicht fußballfreundlich legen können und bin sechs Wochen komplett weggewesen. Es ging dann um die Frage: Machen wir das eine Jahr noch zu Ende oder nicht?« Da der 25-Jährige keinen Kaderplatz belegen wollte und Trainer Grimminger Planungssicherheit geben wollte, entschied sich Jäth schweren Herzens für eine Vertragsauflösung bei den Young Boys.

Seit diesem Sommer spielt Tim Jäth gemeinsam mit seinem Bruder Steve (hier beim Schuss) beim TSV Eningen. Foto: Joachim Baur

Diese Meldung machte in der Fußball-Region schnell die Runde. Daraufhin meldete sich unter anderem der Reutlinger A-Ligist Eningen bei ihm. Für den TSV hatte Jäth zwischen 2006 und 2009 in der Jugend gespielt. Anfangs herrschte bei ihm noch große Skepsis. »Ich dachte mir erst: Puhh Kreisliga, ich weiß auch nicht. Denn ich hätte ja auch weiterhin leistungsmäßig problemlos mindestens in der Verbandsliga spielen können«, betont der Ex-Jugendspieler des SSV Reutlingen. Doch der Gedanke, mit dem Fußball komplett aufzuhören, sei sehr komisch für ihn gewesen, nachdem man das ganze 20 Jahre gemacht habe. »Man ist zu jung dafür, um den Sport links liegen zu lassen«, findet er und ergänzt: »Als normaler Spieler wäre ich aber nicht hingegangen.« Deshalb agiert Jäth seit kurzem als spielender Co-Trainer beim Bezirksliga-Absteiger.

»Das war sowieso mein Plan, dass ich das früher oder später mal mache«, erklärt er. Cheftrainer in Eningen ist Miguel da Silva, der zuletzt die zweite Mannschaft der Young Boys coachte. Beide kannten sich bereits davor. Hilfreich für den Wechsel war allerdings auch, dass sein Bruder Steve seit diesem Sommer für die Eninger aufläuft. Mit ihm wollte der 25-Jährige sowieso schon lange einmal gemeinsam in einer Mannschaft spielen. Unter dem Strich macht Jäth mit seinem Wechsel sportlich ein paar Schritte zurück, dennoch überwiegen für ihn die Vorteile.

Schwere Verletzung 2016: Knochenmarksfraktur im siebten Halswirbel

Gleichzeitig kreist auch heute über Jäth noch eine ganz bestimmte Frage: Was wäre gewesen wenn? Wenn er sich nach seinem Wechsel zum VfB Stuttgart in der B-Jugend nicht so schlimm verletzt hätte. »Yeti« war ein Überflieger in der Jugend, der Edel-Techniker schien für Höheres berufen zu sein. Selbst bei den hochklassig spielenden SSV-Junioren war der zentrale Mittelfeldspieler irgendwann unterfordert. Der Wechsel zum VfB 2015 war die logische Konsequenz. Der Start im nochmals deutlich professionelleren Umfeld lief gut. Er war direkt gesetzt. »Ich war sogar bei vier Lehrgängen der deutschen U-Nationalmannschaft dabei. Gemeinsam mit dem 1999er-Jahrgang und einem gewissen Kai Havertz war ich für einige Tage damals in Düsseldorf zum Training«, berichtet der 2000 geborene Jäth. Dann kam der Sommer 2016.

Ein internationales Vorbereitungsturnier stand auf dem Programm. Bei einem Spiel gegen den türkischen Club Izmir »bin ich von einem Gegenspieler bei einem Kopfballduell unterlaufen worden und dann voll auf den Boden und aufs Kreuz geprallt«, wie er zu Protokoll gibt. Was sich im ersten Moment gar nicht so dramatisch anhört, wurde zu einer Katastrophe für ihn. Jäth zog sich bei diesem Sturz eine Knochenmarksfraktur im siebten Halswirbel zu. Der damalige Teenager konnte seinen Kopf acht Monate lang nur zu 40 Prozent drehen. Der Wiederaufbau dauerte insgesamt ein Jahr und sechs Monate. »Damit war meine Zeit beim VfB auch vorbei. Die Jungs hatten dann eineinhalb Jahre Vorsprung vor mir«, sagt er.

Mischung zwischen Genie und Wahnsinn

Ihn zog es gezwungenermaßen zurück zum SSV. Als sich die Junioren-Zeit dem Ende entgegenneigte, wechselte er 2019 zum damaligen Bezirksligisten Young Boys. Mit den Reutlingern feierte der Ex-VfBler zwei Aufstiege. Die Krönung war der Verbandsliga-Aufstieg im Sommer 2024. »Tim ist eine Mischung aus Genie und Wahnsinn«, sagt sein Ex-Trainer Volker Grimminger, der ihn in den vergangenen Jahren zum linken Schienenspieler umfunktioniert hat, und lacht. Auch heute steht Jäth dem Club noch nahe und ist bei den Heimspielen - sofern es mit den Spielen der Eninger geht - häufig vor Ort.

Eines möchte der 25-Jährige über seine Zeit bei den Young Boys abschließend unbedingt noch loswerden: »Gefühlt redet die halbe Stadt schlecht über Thorsten Bauer. Aber er ist so ein feiner Mensch, der hier in der Region richtig etwas bewegt. Trotz des Altersunterschieds habe ich mit ihm einen Freund fürs Leben gewonnen.« Wie heißt es so schön: Gute Freunde kann niemand trennen. Auch wenn Jäth nun für einen anderen Club aufläuft. Im Arbachtal beim TSV Eningen. Daran muss man sich erst noch gewöhnen. (GEA)