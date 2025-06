SV Rommelsbach setzt vor der Relegation alle Hebel in Bewegung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fußball-Relegation, Teil eins - an diesem Mittwoch (19 Uhr) steigen im Bezirk Alb die ersten Entscheidungsspiele. In Walddorf stehen sich der A-Liga-Zwölfte SV Rommelsbach und der B5-Vize TSV Sondelfingen U23 und in Wannweil die TuS Metzingen U23 (Zweiter in der Kreisliga B, Staffel 3) und die SG Reutlingen II (Zweiter in der B4) gegenüber. Die Sieger ziehen ins Finale am 21. Juni ein, in dem ein Ticket für die Reutlinger Kreisliga-A-Saison 2025/26 vergeben wird. Ebenfalls heute ab 19 Uhr stehen sich in Hirrlingen die Tübinger B-Liga-Zweiten VfB Bodelshausen und SGM Mössingen/Belsen II gegenüber. Der Gewinner dieser Partie trifft im Finale am 21. Juni auf den A-Liga-Vorletzten TSV Ofterdingen II.

»Wir haben einen guten Teamgeist. Nicht zuletzt deshalb bin ich guten Mutes für die Relegation«, formuliert Rommelsbachs Trainer Tim Gudovius. Informationen über den Gegner TSV Sondelfingen U23 hat er von Alexander Waidele, dem Spielertrainer der zweiten Mannschaft, erhalten. Waidele kennt die Sondelfinger aus der Punkterunde. »Alex kann Spiele super analysieren«, ist Gudovius überzeugt davon, dass ihm sein Trainerkollege und Kumpel Waidele sehr gute Informationen über die Sondelfinger liefern kann.

Koller und Waidele mischen mit

Den Rommelsbachern sind im Laufe der Runde einige Stürmer weggebrochen. Alexander Hirning und Nick Grimm stehen nicht mehr zur Verfügung und Sven Riefler fällt wegen eines Kreuzbandrisses aus. Der 32 Jahre alte Gudovius, der die Rommelsbacher auch nächste Saison coachen wird, hat deshalb alle Hebel in Bewegung gesetzt, um in bestmöglicher Aufstellung antreten zu können. Angreifer Christoph Koller, der seine Laufbahn vor einem Jahr beendet hat, hilft in der Relegation ebenso aus wie Waidele, der auf der Sechser-Position zum Einsatz kommt.

Antonio Grimaldi ist bei der TuS Metzingen das »Mädchen für alles«. Jugendleiter, Trainer der U23, Sportlicher Leiter der U23. Mit der U23 hat er in der Rückrunde kein Spiel verloren. Nun trifft er mit seinen Schützlingen in der Relegation auf die SG Reutlingen II, die in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kreisliga A mitmischte. »Das Spiel gegen die SG wird eine harte Nuss«, hat Grimaldi großen Respekt vor den Orschel-Hagenern.

Grimaldi setzt auf Routine und Jugend

Grimaldi setzt auf eine Mannschaft mit erfahrenen Kräften und Nachwuchsakteuren. In der zweiten Halbserie haben die A-Jugendlichen Mert Dökmen und Dennis Phillipps viele Einsatzzeiten erhalten. Im Fall eines Aufstiegs könnte die zweite Garde der TuS Metzingen keinen Platz in der Reutlinger A-Liga einnehmen, weil dort bereits die aus der Bezirksliga abgestiegene erste Mannschaft angesiedelt ist. »Dann müssten wir wohl mit einem Team in der Münsinger A-Liga spielen«, so Grimaldi.

»Wir haben eine richtig gute Vorrunde gespielt, in der Rückrunde lief es aber etwas holprig. Zudem hatten wir etwas Verletzungspech«, berichtet Esad Huskic, der Trainer des VfB Bodelshausen, der in der B6-Staffel als Zweiter hinter den SF Dußlingen ins Ziel kam. »Wenn meine Jungs ihre Normalform erreichen, sind wir der Favorit, weil unsere Staffel stärker als die Staffel 7 ist«, verströmt der 46 Jahre alte Huskic, einst ein gefürchteter Torjäger beim SV Nehren und TSV Hirschau, viel Optimismus vor dem Duell mit der SGM Mössingen/Belsen II. Ob Aufstieg oder nicht: Huskic, der zuvor sechs Jahre den TSV Hagelloch coachte, geht im Sommer in seine dritte Trainer-Saison beim VfB Bodelshausen. (GEA)