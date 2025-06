SV Rommelsbach in der Relegation, SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am 29. Spieltag der Reutlinger A-Liga gewann Meister SV Walddorf beim Letzten FC Mittelstadt nur mit 1:0. »Wir haben uns teuer verkauft, wenig zugelassen über die gesamte Spielzeit«, fasste Mittelstadts Trainer Pascal Almeida zusammen. Das Gegentor schoss ausgerechnet der im Winter zu Walddorf gewechselte Laurin Walker per sehenswertem Freistoß.

Dank eines Lucky Punch hat der TSV Sickenhausen weiterhin die Nase vorne im Kampf um Aufstiegsrelegationsplatz zwei. Der Zweite der Rückrundentabelle schlug den Dritten VfL Pfullingen III mit 2:1. Nach einem guten Start in die Partie die Hiobsbotschaften für Sickenhausen: Erblin Forqaj verdrehte sich ohne gegnerische Einwirkung das Knie, Noel Bakar knickte um. Zusätzlich trafen die Pfullinger mit der ersten Chance zur Führung. »Mir ist dann kurz nach der Pause einer hinten reingerannt, Anton Kandlbinder hat den Elfer dann reingemacht. Wie wir zurückkamen, zeigt einfach unsere mentale Stärke«, so Sickenhausens Spielertrainer Paul Prochiner. Fünf Minuten vor Schluss dann die Erlösung: Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte flankte der eingewechselte Lukas Schmid auf den ebenfalls eingewechselten Yannik Rist, der zum Sieg einnetzte.

Uli Ruoff glaubt nicht mehr an den Aufstieg

Trotz eines furiosen 10:2-Heimsiegs des TSV Mähringen gegen die SGM Dettingen/Glems II, glaubt Mähringens Trainer Uli Ruoff nicht mehr an die Relegation: »Für Rommelsbach geht es im Spiel gegen Sickenhausen um nichts mehr, das werden die schon machen. Trotzdem ist der dritte Platz absolut überragend«. Entscheidend für den hohen Sieg waren die enormen Mähringer Wechselmöglichkeiten. »Die Dettinger Wechsel gingen nicht auf, ab dem 3:0 gab's kaum noch Gegenwehr«.

Miguel da Silva schenkt der U23 der Young Boys Reutlingen zum Abschied eine gute Platzierung. Beim 5:3-Sieg beim SV Degerschlacht beschrieb da Silva die Partie als »ein ständiges Hin und Her, ein Sommerkick«. Bevor es für da Silva nach zwei Jahren zurück zum TSV Eningen geht, hinterlässt er sein Team in einer guten Verfassung: »Der vierte Platz ist super, das Team ist unglaublich bissig, ich werde die Jungs vermissen«.

TSV Sondelfingen zahnlos

Weniger zufrieden war Sondelfingens Trainer Philipp Staneker nach der 1:2-Auswärtsniederlage beim TSV Oferdingen. »Seit Ostern ist bei uns der Stecker gezogen. Wir sind heute beim ersten Gegentor nach dem Freistoß nicht nachgelaufen, haben nach vorne keinen Siegeswillen gezeigt«, resümierte er. Die Oferdinger hingegen spielten ansprechend und trafen sehenswert durch Safet Muric per Chipball aus der Drehung zum 2:1-Siegtor.

Überraschend deutlich rettete sich die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen per 5:0-Heimsieg gegen den SV Rommelsbach, der den Gang in die Abstiegsrelegation antreten muss. »Was will man mehr, wir haben es endlich geschafft, über das gesamte Spiel zu performen. Wir haben hochverdient gewonnen«, erklärte SGM-Trainer Alexander Sulzberger.

TSV Betzingen feiert Klassenerhalt am grünen Tisch

Weiter in Topform ist der Anadolu SV Reutlingen. Nach dem 6:3-Auswärtssieg beim SV Ohmenhausen zeigte sich Anadolus Trainer Muhammer Musturuk hochzufrieden: »Wir waren einfach konsequent, haben die Dinger gemacht. Gerade die Rückrunde ist top«. Dennoch wird es im Sommer einige Veränderungen geben. Unter anderem kommen alte Bekannte wie Mert Demirel und Onur Seyhan zurück, Toptorjäger David Awassi wird den Verein jedoch höchstwahrscheinlich verlassen.

Aufgrund Spielermangels beim TSV Lustnau II fand die Partie gegen den TSV Betzingen nicht statt. Die Punkte werden den Betzingern gutgeschrieben. (GEA)