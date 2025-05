SV Rommelsbach holt überraschend drei Punkte gegen den VfL Pfullingen III

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am 25. Spieltag der Reutlinger A-Liga rückte der Aufstieg des ungeschlagenen SV Walddorf immer näher. Dennoch brachte der TSV Sondelfingen beim 1:2 den Spitzenreiter an den Rand eines Punktverlusts. »Wir hätten nicht verlieren müssen«, haderte Sondelfingens Trainer Philipp Staneker. Während die Walddorfer gut in beide Halbzeiten starteten, leisteten sich die Sondelfinger bei beiden Gegentoren individuelle Fehler. »Heute hat die effizientere Mannschaft gewonnen. In den nächsten drei Jahren wollen wir Walddorf in die Bezirksliga folgen«, so Staneker.

»Vor der Partie hätte ich das Ergebnis sofort genommen, jetzt ärgere ich mich«, sagte Miguel da Silva, U23-Trainer der Young Boys Reutlingen, nach dem 1:1 gegen den Tabellenzweiten TSV Sickenhausen. Nach unspektakulären 25 Minuten zappelte der Ball das erste Mal kurios im Netz. Vasileios Moysidis versenkte den Ball bei einem Klärungsversuch aus 16 Metern im eigenen Tor. Trotz guter Leistung und großem Kampf dauerte es bis zur 79. Minute, ehe Mattheus Passolt nach schöner Flanke zum Ausgleich traf.

TSV Mähringen atmet auf

Den Punktverlust der Sickenhäuser nutzte der TSV Mähringen kurios. Nachdem der TSV Lustnau II in der 90. Minute nach einer Mähringer Ecke einen Konter zum 2:2 verwertete, trafen die Mähringer fünf Minuten später nach einer Ecke durch den Dreifachtorschützen Stefan Pflaum zum 3:2-Auswärtssieg. »Ich dachte erst, wir sind raus aus dem Aufstiegsrennen, es war ein Sieg für die Mentalität, wir rücken alle noch näher zusammen«, sagte Mähringens Trainer Uli Ruoff.

Beim 5:0-Sieg beim SV Ohmenhausen zeigte die Degerschlachter Formkurve wieder nach oben. »Wir haben die erste Halbzeit total dominiert und das Spiel quasi schon entschieden. Danach ist das Spiel abgeflacht«, fasste Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger zusammen.

Anadolu SV effizient

Nach dem 5:1-Sieg beim FC Mittelstadt kann der Anadolu SV Reutlingen durchatmen. »Wir waren heute endlich effizient. Gentrit Istrefi hat es vorne gut gemacht«, sagte Anadolu-Trainer Muhammer Musturuk. Vor dem Kellerduell am Mittwoch gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen sieht sich Musturuk gut gerüstet: »Wir sind auf einem guten Weg, so können wir jeden schlagen«.

Wie ein angeschlagener Boxer wehrte sich die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen gegen die schlechten Bedingungen: »Wir hatten sechs Ausfälle in der Startelf und deshalb einen Feldspieler aus der Zweiten im Tor. Wir haben endlich gekämpft und uns das 3:1 gegen die SGM Dettingen/Glems II verdient. Das Wie ist mir egal«, erklärte Alexander Sulzberger, der Trainer von Kirchentellinsfurt/Kusterdingen.

Kevin Spallek bricht Bann

Der Pfullinger Lauf wurde bei der 3:5-Niederlage jäh vom SV Rommelsbach gestoppt. Nach einer schwachen ersten Halbzeit lagen die Pfullinger früh 0:3 zurück. »In der Halbzeit gab ich das Ziel aus, die zweite Hälfte zu gewinnen, das haben wir zwar geschafft, aber es hat leider nicht gereicht«, so Pfullingens Trainer Kevin Schmidt.

Die wohl spektakulärste Partie lieferten sich der abstiegsbedrohte TSV Betzingen und der TSV Oferdingen. Beim 7:4-Heimsieg stellten die Betzinger ihre A-Liga-Tauglichkeit unter Beweis. Dennoch kritisierte Betzingens Trainer Mario Kienle: »Wir haben zwar stark gespielt, aber wir dürfen, auch wenn wir hoch führen, keine Gegentore herschenken«. Positiv erwähnte Kienle den gebrochenen Bann von Stürmer Kevin Spallek: »Er hat in den letzten Wochen viel vergeben, heute zwei Dinger gemacht, toll.« (GEA)